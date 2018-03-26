Филе форели со сливочным соусом из креветок и мидий от Ирины Агибаловой

На радость многочисленным подписчикам своего Инстаграма бывшая участница шоу «Дом-2» Ирина Агибалова продолжает готовить и публиковать видео этого процесса. Женщину просто обожают за то, что она все успевает, а аппетитные блюда в ее исполнении лишь добавляют ей поклонников.

53-летняя Ирина Агибалова, кажется, успевает все. Она и следит за домом, и регулярно нянчится с тремя внуками, и занимается бизнесом. При этом женщина не забывает о себе — она бережно относится к своей фигуре, очень вдумчиво составляет свое меню, а также занимается спортом, правда, не всегда удачно. Так, некоторое время назад она повредила колено, занимаясь на беговой дорожке, и фанаты тут же попросили ее остепениться, вспомнив о возрасте. А вот большинство опубликованных Ириной в своем Инстаграме рецептов чаще всего воспринимаются ее подписчиками очень благосклонно.

Недавно заядлая повариха опубликовала рецепт приготовления форели под сыром, который решила дополнить весьма экзотическим соусом из мидий и креветок. Подписчикам все понравилось, многие намерены повторить шедевр на домашней кухне, правда были и те, кто внес предложения усовершенствования увиденного. Итак, рецепт от Ирины Агибаловой. «Берём филе форели на кожице, режем на порционные куски. Форму выстилаем фольгой и размещаем туда форель. Я использовала лимонно-перечную приправу, сушёную петрушку и мельничку „морская соль с травами“. Посыпала приправами и натёртым сыром Моцарелла. Не накрывая поставила в духовку на 180 градусов. Время не засекала, просто дождалась румяной корочки и отключила. В это время приготовила соус. В сотейник налила немного оливкового масла, после этого мелко нарезанный белый лук, потом красный лук и чеснок, обжарила, припорошив мукой. В магазине купила пакет очищенных креветок и пакет очищенных мидий, тщательно промыла их водой. Будьте внимательны! Осмотрите мидии! Чтобы не попались осколки раковин. Засыпайте смесь в сотейник и перемешайте. Они дадут нужную водичку и потушите минуты 3-4. В это время отдельно мелко нарезала зелёный лук и петрушку, добавила сметану 100 г, молоко 3/4 стакана, посолила, поперчила, размещала и залила в сотейник. Доведите до кипения, постоянно помешивая до загустения, примерно 3-5 минут, накройте крышкой и дайте немного настояться.»

Публикация от Ирина Агибалова (@agibalova_irina) 5 Мар 2018 в 6:56 PST Некоторые поклонники сошлись на том, что вместо лука в соус лучше бы добавить укроп и кинзу, а также лимонный сок с цедрой. Возможно, Ирина прислушается к дельным советам и усовершенствует свое блюдо. Тем более, что фанаты в один голос заявляют, что их кумиру давно пора задуматься о кулинарной передаче на телевидении.