Birkenstock теперь не только обувь, но и качественная косметика

Автор: Лиза Сарапина

Не многие знают, что легендарный немецкий бренд Birkenstock, который производит удобную летнюю обувь из пробкового дерева, выпускает и косметику. На данный момент компания выпустила уже 6 линеек натуральных средств по уходу за собой. В нее входят продукты для очищения и увлажнения лица и тела, а также уходовая косметика для мужчин.

Знаменитая обувь использует для своей основы пробковый дуб — его же применяют и в производстве косметики. В Birkenstock Natural Skincarе добавляют натуральный экстракт, который добывается из коры дерева, а оставшееся сырье уходит на изготовление крышек для тюбиков. Производимая косметика является органической — в ней нет ароматизаторов, парабенов и силиконов. Кроме того, упаковки считаются эко-френдли, а сами изделия не тестируются на животных.

Среди продуктов Birkenstock Natural Care особое место занимают крем для ног с маслом жожоба, дневной увлажняющий крем с маслом авокадо и алоэ, а также крем для рук с ароматом шербета. Несмотря на моментальный эффект увлажнения, крема можно наносить тонким слоем, к тому же они совсем не жирные.