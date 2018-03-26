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Birkenstock теперь не только обувь, но и качественная косметика
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Birkenstock теперь не только обувь, но и качественная косметика 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Лиза Сарапина
Не многие знают, что легендарный немецкий бренд Birkenstock, который производит удобную летнюю обувь из пробкового дерева, выпускает и косметику. На данный момент компания выпустила уже 6 линеек натуральных средств по уходу за собой. В нее входят продукты для очищения и увлажнения лица и тела, а также уходовая косметика для мужчин.
Знаменитая обувь использует для своей основы пробковый дуб — его же применяют и в производстве косметики. В Birkenstock Natural Skincarе добавляют натуральный экстракт, который добывается из коры дерева, а оставшееся сырье уходит на изготовление крышек для тюбиков. Производимая косметика является органической — в ней нет ароматизаторов, парабенов и силиконов. Кроме того, упаковки считаются эко-френдли, а сами изделия не тестируются на животных.
Среди продуктов Birkenstock Natural Care особое место занимают крем для ног с маслом жожоба, дневной увлажняющий крем с маслом авокадо и алоэ, а также крем для рук с ароматом шербета. Несмотря на моментальный эффект увлажнения, крема можно наносить тонким слоем, к тому же они совсем не жирные.
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