Вишневый кисель 

Простой рецепт приготовления вишневого киселя! Охлаждает и утоляет жажду!
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Ингредиенты
Вишня
1 стак.
вода
0,5 л сахар
1-2 ст. л.
крахмал
1-1,5 ст. л.
Способ приготовления
Вишню помойте и удалите косточки. Залейте воду в среднюю кастрюлю и ждите пока закипит. Разведите крахмал в холодной воде. Тщательно перемешайте без комочков.
В кипящую воду положите вишню и сахар. Тщательно перемешайте до растворения сахара. Как закипит, варите еще минуты 3.
Помешивайте содержимое кастрюли ложкой и влейте разведенный крахмал. Кисель будет густеть прямо на глазах! Дайте закипеть и выключайте. Густоту киселя можно регулировать, добавляя воду или разведенный крахмал, тут кто как больше любит.
Время готовки
45 мин Количество персон
5 чел Кухня
Международная