Вишневый кисель

Простой рецепт приготовления вишневого киселя! Охлаждает и утоляет жажду!

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Ингредиенты

Вишня

1 стак.

вода

0,5 л сахар

1-2 ст. л.

крахмал

1-1,5 ст. л.

Способ приготовления

Вишню помойте и удалите косточки. Залейте воду в среднюю кастрюлю и ждите пока закипит. Разведите крахмал в холодной воде. Тщательно перемешайте без комочков.

В кипящую воду положите вишню и сахар. Тщательно перемешайте до растворения сахара. Как закипит, варите еще минуты 3.

Помешивайте содержимое кастрюли ложкой и влейте разведенный крахмал. Кисель будет густеть прямо на глазах! Дайте закипеть и выключайте. Густоту киселя можно регулировать, добавляя воду или разведенный крахмал, тут кто как больше любит.

Время готовки

45 мин Количество персон

5 чел Кухня

Международная