Как приготовить пасту «рататуй» 

Рататуй-традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. Мы предлагаем разнообразить традиционный рецепт макаронами! Получается очень вкусно и сытно!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка: 15 минут
Время приготовления: 1 час Количество: 6 порций
Ингредиентты
1 большой (450 г) баклажан (нарезать кубиками 1 х 1 см)
1 луковица (крупно нарезать)
3 ст. ложки оливкового масла соль и перец (по вкусу)
2 средних патиссона (нарезать кубиками 1 х 1 см)
1 красный перец (крупно нарезать)
450 г макарон ригатони
400 мл томатов в собственном соку (измельчить в пюре)
1 зубчик чеснока (измельчить)
1/2 стакана измельченных листьев базилика
1/2 стакана тертого сыра пармезан
Способ приготовления
1. Поставьте духовку на 230°С. На противень положите баклажан, порезанный на кубики и лук, полейте 2 ст. ложками масла, добавьте соль и перец. Помешайте, распределите по противню равномерным слоем и запекайте 15 минут.
2. Положите к баклажанам порезанные патиссоны, перец, оставшуюся 1 ст. ложку масла, добавьте соль и перец. Аккуратно помешайте и снова распределите равномерным слоем. Запекайте еще 30 минут до мягкости овощей.
3. Отварите макароны. Откиньте на дуршлаг, воду слейте. В кастрюле, в которой готовилась паста, доведите до кипения томатную массу и добавьте натертый чеснок. Варите 4 минуты, чтобы она стала немного гуще. Снимите с огня.
4. Добавьте макароны, запеченные овощи, базилик и перемешайте.
5. Теперь разложите пасту с овощной смесью на подогретые тарелки. Перед подачей на стол посыпьте блюдо тертым пармезаном.
Приятного аппетита!