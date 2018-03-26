Как приготовить пасту «рататуй»

Рататуй-традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. Мы предлагаем разнообразить традиционный рецепт макаронами! Получается очень вкусно и сытно!

Уровень сложности

Средне

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Подготовка: 15 минут

Время приготовления: 1 час Количество: 6 порций

Ингредиентты

1 большой (450 г) баклажан (нарезать кубиками 1 х 1 см)

1 луковица (крупно нарезать)

3 ст. ложки оливкового масла соль и перец (по вкусу)

2 средних патиссона (нарезать кубиками 1 х 1 см)

1 красный перец (крупно нарезать)

450 г макарон ригатони

400 мл томатов в собственном соку (измельчить в пюре)

1 зубчик чеснока (измельчить)

1/2 стакана измельченных листьев базилика

1/2 стакана тертого сыра пармезан

Способ приготовления

1. Поставьте духовку на 230°С. На противень положите баклажан, порезанный на кубики и лук, полейте 2 ст. ложками масла, добавьте соль и перец. Помешайте, распределите по противню равномерным слоем и запекайте 15 минут.

2. Положите к баклажанам порезанные патиссоны, перец, оставшуюся 1 ст. ложку масла, добавьте соль и перец. Аккуратно помешайте и снова распределите равномерным слоем. Запекайте еще 30 минут до мягкости овощей.

3. Отварите макароны. Откиньте на дуршлаг, воду слейте. В кастрюле, в которой готовилась паста, доведите до кипения томатную массу и добавьте натертый чеснок. Варите 4 минуты, чтобы она стала немного гуще. Снимите с огня.

4. Добавьте макароны, запеченные овощи, базилик и перемешайте.

5. Теперь разложите пасту с овощной смесью на подогретые тарелки. Перед подачей на стол посыпьте блюдо тертым пармезаном.

Приятного аппетита!