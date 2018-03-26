Великий пост — для духа и тела

Точку в номере ставит художник-мультипликатор Елизавета Хломова, в обеденный перерыв пришедшая в постную трапезную Даниловского монастыря.

Как и многие воцерковленные москвичи, по православной традиции молодая девушка старается перед светлым праздником Пасхи соблюдать Великий пост.

Лиза уверена, что это особенное время, когда человек может очиститься физически и духовно. Внимательно изучив, что можно употреблять в пищу во время поста, она строит свой рацион из продуктов растительного происхождения. Если это хлеб, он приготовлен без яиц и масла. Самый распространенный пункт в ее каждодневном меню — овощи, как сырые, так и вареные, тушеные или запеченные. Их дополняют фрукты, разнообразные каши без масла, ягоды, орехи, зелень и пряности