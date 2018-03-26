Ещё
Итальянский салат из пасты и перца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский салат из пасты и перца 

Карельские вести 47 минут назад
Итальянский салат из пасты, свежих овощей и заправки! Очень легкий и одновременно сытный!
Ингредиенты
Паста (мелкая)
400 г  помидоры черри
12 шт  огурец (большой)
1 шт  болгарский перец
1 шт  красный лук  1 шт  стебли сельдерея
2 шт  сметана
200 мл  укроп
2 ст. л.
сухой чеснок
0,5 ч. л.
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Варенье из мандаринов
Нежные блинчики с ягодами
Молочный коктейль
Салат с куриным филе и апельсинами
Фисташковое мороженое
Способ приготовления
Время готовки
30 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Сварите макароны по инструкции. Отложите макароны.
Помидоры помойте и разрежьте на 4 части. Огурцы, перец, сельдерей и лук порежьте небольшими кубиками.
Сметану перемешайте с измельченным чесноком и укропом. Добавьте соль и перец.
Пасту смешайте с порезанными овощами. Залейте заправкой и перемешайте. Подавайте холодным!
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Как приготовить пасту «рататуй» Клубничный напиток на основе вина Яблочный пирог с карамелью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
6 важных «нельзя» для мам мальчиков1
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение