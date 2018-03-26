Итальянский салат из пасты и перца

Итальянский салат из пасты, свежих овощей и заправки! Очень легкий и одновременно сытный!

Ингредиенты

Паста (мелкая)

400 г помидоры черри

12 шт огурец (большой)

1 шт болгарский перец

1 шт красный лук 1 шт стебли сельдерея

2 шт сметана

200 мл укроп

2 ст. л.

сухой чеснок

0,5 ч. л.

соль

по вкусу

черный молотый перец

по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Сварите макароны по инструкции. Отложите макароны.

Помидоры помойте и разрежьте на 4 части. Огурцы, перец, сельдерей и лук порежьте небольшими кубиками.

Сметану перемешайте с измельченным чесноком и укропом. Добавьте соль и перец.

Пасту смешайте с порезанными овощами. Залейте заправкой и перемешайте. Подавайте холодным!

Приятного аппетита!