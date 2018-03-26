Итальянский салат из пасты и перца 

Итальянский салат из пасты, свежих овощей и заправки! Очень легкий и одновременно сытный!
Ингредиенты
Паста (мелкая)
400 г помидоры черри
12 шт огурец (большой)
1 шт болгарский перец
1 шт красный лук 1 шт стебли сельдерея
2 шт сметана
200 мл укроп
2 ст. л.
сухой чеснок
0,5 ч. л.
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Сварите макароны по инструкции. Отложите макароны.
Помидоры помойте и разрежьте на 4 части. Огурцы, перец, сельдерей и лук порежьте небольшими кубиками.
Сметану перемешайте с измельченным чесноком и укропом. Добавьте соль и перец.
Пасту смешайте с порезанными овощами. Залейте заправкой и перемешайте. Подавайте холодным!
Приятного аппетита!