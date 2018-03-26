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Карамелизованная печень и яблочный чатни. Пермяки победили во всероссийском кулинарном конкурсе
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Карамелизованная печень и яблочный чатни. Пермяки победили во всероссийском кулинарном конкурсе 

59.ru 38 минут назад
Фото: 59.ru
Студенты пермского Торгово-технологического колледжа Валерия Василенко и Илья Ярков стали лучшими на конкурсе «Chef a la Russe» в Москве. Там они опередили еще девять юниорских команд, ставших лучшими в отборочных соревнованиях по всей стране.
Публикация от L E R A (@vasilenkolera) 23 Мар 2018 в 8:15 PDT  — У нас был конкурс «Черный ящик». То есть всем выдавался одинаковый набор продуктов, но никто не знал заранее, каких. Плюс, была «горка» — общие овощи, специи, молочные продукты, которые могли использовать все, — рассказала 59.ru Валерия Василенко. — У нас было 20 минут на составление меню и еще 70 — на готовку. Мы приготовили карамелизованный кусочек печени и паштет, а также картофельное пюре с шафраном, яблочный чатни и картофельный пай. «Chef a la Russe» — всероссийский открытый кулинарный чемпионат, который проводится с 2014 года. Оценивают участников в нем шеф-повара из разных уголков России и мира. Ранее мы рассказывали о том, что пермскую школьную столовую признали лучшей в России.
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