Крем-суп с картофелем и морковью 

Простой рецепт очень вкусного крем-супа с картофелем и морковью. Идеально подходит для вегетарианской диеты.
Ингредиенты
Растительное масло
1 ст. л.
лук (маленький)
1 шт чеснок
1 зубчик
тертый имбирь
0,5 ч. л.
морковь
1 шт картофель
2 шт соль
по вкусу
овощной бульон
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Подогрейте масло в кастрюле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь. Потушите до пока блюдо не станет мягким. Далее добавьте порезанную кубиками морковь и картофель. Готовьте до мягкости.
Добавьте бульон и готовьте около 10-15 минут. Посолите и и на вкус добавьте свои любимые специи. Возьмите блендер и превратите суп в пюре. При необходимости снова подогрейте. Разлейте в глубокие тарелки и подавайте. При желании можно добавить сметану и зелень. Приятного аппетита!