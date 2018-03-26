Крем-суп с картофелем и морковью

Простой рецепт очень вкусного крем-супа с картофелем и морковью. Идеально подходит для вегетарианской диеты.

Ингредиенты

Растительное масло

1 ст. л.

лук (маленький)

1 шт чеснок

1 зубчик

тертый имбирь

0,5 ч. л.

морковь

1 шт картофель

2 шт соль

по вкусу

овощной бульон

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Подогрейте масло в кастрюле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь. Потушите до пока блюдо не станет мягким. Далее добавьте порезанную кубиками морковь и картофель. Готовьте до мягкости.

Добавьте бульон и готовьте около 10-15 минут. Посолите и и на вкус добавьте свои любимые специи. Возьмите блендер и превратите суп в пюре. При необходимости снова подогрейте. Разлейте в глубокие тарелки и подавайте. При желании можно добавить сметану и зелень. Приятного аппетита!