Вкусный и полезный десерт из свежих ягод 

Простой рецепт Смузи из свежих ягод с зеленым чаем будет прекрасным десертом для Вашего стола.
Ингредиенты
Клюква
1/4 стак.
черника
1/4 стак.
ежевика
1/2 стак.
клубника
по вкусу
банан
1 шт.
чай зеленый
1/2 стак.
молоко соевое
1/4 стак.
мед 2 ст. л.
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Способ приготовления
Время готовки
5 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
С помощью блендера смешайте клюкву, чернику, ежевику, клубнику, нарезанный банан, свежий и охлажденный зеленый чай, молоко и мед. Взбейте до однородной массы и разлейте по стаканам. Приятного аппетита!