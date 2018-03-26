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Вкусный и полезный десерт из свежих ягод
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Вкусный и полезный десерт из свежих ягод 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт Смузи из свежих ягод с зеленым чаем будет прекрасным десертом для Вашего стола.
Ингредиенты
Клюква
1/4 стак.
черника
1/4 стак.
ежевика
1/2 стак.
клубника
по вкусу
банан
1 шт.
чай зеленый
1/2 стак.
молоко соевое
1/4 стак.
мед  2 ст. л.
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Способ приготовления
Время готовки
5 мин  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
С помощью блендера смешайте клюкву, чернику, ежевику, клубнику, нарезанный банан, свежий и охлажденный зеленый чай, молоко и мед. Взбейте до однородной массы и разлейте по стаканам. Приятного аппетита!
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