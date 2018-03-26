Вкусный и полезный десерт из свежих ягод

Простой рецепт Смузи из свежих ягод с зеленым чаем будет прекрасным десертом для Вашего стола.

Ингредиенты

Клюква

1/4 стак.

черника

1/4 стак.

ежевика

1/2 стак.

клубника

по вкусу

банан

1 шт.

чай зеленый

1/2 стак.

молоко соевое

1/4 стак.

мед 2 ст. л.

Рекомендуем к прочтению:

Воздушная запеканка без муки и манки.

Арбузный смузи

Узвар из свежих ягод и фруктов

Кофе по-испански

Мохито (алкогольный)

Способ приготовления

Время готовки

5 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

С помощью блендера смешайте клюкву, чернику, ежевику, клубнику, нарезанный банан, свежий и охлажденный зеленый чай, молоко и мед. Взбейте до однородной массы и разлейте по стаканам. Приятного аппетита!