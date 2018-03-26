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Печенье с орехами и лаймом
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Печенье с орехами и лаймом 

Карельские вести 1 час назад
Сегодня мы подготовили для Вас простой рецепт фисташкового печенья. Порадуйте своих родных и близким безумно вкусным десертом.
Ингредиенты
Мука
280 г  разрыхлитель
0,5 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
сливочное масло
170 г  лайм
2 шт  сахар
250 г  ванильный сахар
1 ч. л.
яичные желтки
4 шт  фисташки
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Способ приготовления
Время готовки
1 ч  Количество персон
8 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
С двух лаймов снимите кожуру при помощью терки. Из одного лайма выдавите 1 ст. ложку сока.
С помощью сита просейте Муку, разрыхлитель и соль в миску и отложите в сторону.
Перемешайте размягченное масло с лаймовой цедрой. Всыпьте сахар и хорошо взбейте. Добавьте яичные желтки, сок лайма и сахар, продолжайте взбивать до однородной массы.
Фисташки измельчите при помощи кофемолки и добавьте в муку. Добавьте полученную смесь в масляную массу, хорошо перемешайте.
Скатайте тесто в две колбаски, заверните их в пищевую пленку и поместите в холодильник. Когда тесто станет твердым, порежьте колбаски на одинаковые кружочки.
Разложите печенье на противни, застеленные бумагой для выпечки. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут, пока печенье не подрумянится по краям. Приятного аппетита!
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