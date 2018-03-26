Печенье с орехами и лаймом

Сегодня мы подготовили для Вас простой рецепт фисташкового печенья. Порадуйте своих родных и близким безумно вкусным десертом.

Ингредиенты

Мука

280 г разрыхлитель

0,5 ч. л.

соль

0,5 ч. л.

сливочное масло

170 г лайм

2 шт сахар

250 г ванильный сахар

1 ч. л.

яичные желтки

4 шт фисташки

150 г Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

Время готовки

1 ч Количество персон

8 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

С двух лаймов снимите кожуру при помощью терки. Из одного лайма выдавите 1 ст. ложку сока.

С помощью сита просейте Муку, разрыхлитель и соль в миску и отложите в сторону.

Перемешайте размягченное масло с лаймовой цедрой. Всыпьте сахар и хорошо взбейте. Добавьте яичные желтки, сок лайма и сахар, продолжайте взбивать до однородной массы.

Фисташки измельчите при помощи кофемолки и добавьте в муку. Добавьте полученную смесь в масляную массу, хорошо перемешайте.

Скатайте тесто в две колбаски, заверните их в пищевую пленку и поместите в холодильник. Когда тесто станет твердым, порежьте колбаски на одинаковые кружочки.

Разложите печенье на противни, застеленные бумагой для выпечки. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут, пока печенье не подрумянится по краям. Приятного аппетита!