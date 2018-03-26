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Как приготовить шоколад в домашних условиях
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Как приготовить шоколад в домашних условиях 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ингредиенты
Какао
5 ст. л.
масло сливочное
50 г  сахар
6-8 ст. л.
мука
1 ч. л.
молоко
5 ст. л.
сахар ванильный
по вкусу
орехи молотые
по вкусу
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Способ приготовления
Перемешайте какао и сахар. Влейте 1 ложку молока и хорошенько перемешайте до однородности. Вылейте все оставшееся молоко. Поставьте кастрюлю на средний огонь и ждите пока закипит, постоянно помешивая.
После того как какао закипит, добавьте сливочное масло, убавьте огонь и ждите пока смесь закипит.
Снимите кастрюлю с огня и просейте муку. Когда мука полностью растворится, снова доведите шоколад до кипения.
Снимите кастрюльку с плиты и дайте шоколаду немного остыть. Насыпьте ванильный сахар и хорошенько все смешайте.
Разлейте шоколад по формочкам для застывания, заранее смазав их сливочным маслом.
В шоколад вы можете добавить любимые орехи, изюм или цукаты на ваш вкус. Приятного аппетита!
Время готовки
1 ч  Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
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