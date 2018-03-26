Как приготовить шоколад в домашних условиях

Ингредиенты

Какао

5 ст. л.

масло сливочное

50 г сахар

6-8 ст. л.

мука

1 ч. л.

молоко

5 ст. л.

сахар ванильный

по вкусу

орехи молотые

по вкусу

Рекомендуем к прочтению:

Ореховый торт

Пикантные груши

Десерт мечты! Банановый чизкейк без выпечки и без хлопот!

Морковно-миндальный пирог

Творожное суфле

Способ приготовления

Перемешайте какао и сахар. Влейте 1 ложку молока и хорошенько перемешайте до однородности. Вылейте все оставшееся молоко. Поставьте кастрюлю на средний огонь и ждите пока закипит, постоянно помешивая.

После того как какао закипит, добавьте сливочное масло, убавьте огонь и ждите пока смесь закипит.

Снимите кастрюлю с огня и просейте муку. Когда мука полностью растворится, снова доведите шоколад до кипения.

Снимите кастрюльку с плиты и дайте шоколаду немного остыть. Насыпьте ванильный сахар и хорошенько все смешайте.

Разлейте шоколад по формочкам для застывания, заранее смазав их сливочным маслом.

В шоколад вы можете добавить любимые орехи, изюм или цукаты на ваш вкус. Приятного аппетита!

Время готовки

1 ч Количество персон

1 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная