Эспрессо без кофемашины: домашний рецепт

Где находится родина рецепта кофе эспрессо — и как приготовить его, если нет кофемашины? Рассказывает Sobesednik.ru

Эспрессо — один из самых популярных во всем мире кофейных напитков. Любопытно, но, хоть кофе и добывается на плантациях Колумбии, Чили и других стран, местом рождения в паспорте эспрессо значится Италия.

От большого к малому

Его история неразрывно связана с изобретением эспрессо-машины. Собственно, без второго не было бы первого. Ее автором стал итальянец Луиджи Беззера, который всего-навсего выполнял заказ директора одной из миланских фабрик: бизнесмену не нравилось, что его подчиненные слишком много времени проводят за распитием кофе: пока приготовят, пока допьют свои большие чашки, пока пообщаются друг с другом. Вот он и надумал сделать такую машину, которая бы готовила кофе быстро, а главное, выдавала его небольшими порциями. Правда, первая кофемашина оказалась большой и неудобной в использовании, да и системы давления, без которой нельзя представить сегодня ее современных аналогов, не было и в помине — в ней просто нагревалась вода и сыпался кофе. Но лиха беда начало: задумка очень понравилась итальянцам, и они взялись за усовершенствование агрегата. С тех пор он заметно уменьшился в размерах и не займет много места даже в самой небольшой кухне. Сегодня эспрессо является национальным напитком Италии, а отношение к нему настолько серьезное, что его стоимость регулируется на правительственном уровне.

Заряд бодрости

Эспрессо подается в очень маленькой чашечке, объемом около 30 г. Но несмотря на столь крохотную порцию, он «вливает» в человека огромное количество энергии и заряжает бодростью, которой хватает надолго. Важно знать, что напиток принято подавать со стаканом прохладной воды: перед тем как приступить к самому кофе, необходимо сполоснуть рот, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Только так можно глубже познать все вкусовое богатство эспрессо.

Драгоценный рецепт

На основе эспрессо готовятся многие кофейные напитки. Безусловно, для приготовления настоящего эспрессо понадобится уже упомянутая кофемашина. Но за неимением таковой можно попробовать обойтись подручными средствами. Итак, с чего начать?

Залейте водой молотые зерна кофе (из расчета 2 ч. л. на 120 мл воды), поставьте на огонь. Доведите до кипения, но не кипятите. Когда пенка начнет подниматься, турку снимите с огня и наберитесь терпения — дождитесь, когда пенка осядет. Повторите эту процедуру 5–6 раз — только так кофе получится крепким, с насыщенным вкусом.

Моя семья

Близких родственников у эспрессо существует огромное количество. Вот лишь их самые яркие представители.

Лунго — мало кофе, много воды (обычно из расчета 1:10)

Дабл-эспрессо — двойная порция напитка с прежним количеством воды

Макиато — эспрессо, в который добавлена теплая молочная пенка

Кон панна — эспрессо со взбитыми сливками

Корретто — напиток, приготовленный с добавлением ликера: чаще — на основе граппы, реже — куантро

Доппио — состоит из двойной порции кофе и воды

Ристретто — воды в нем еще даже меньше, чем в самом эспрессо. Обычно на 15–20 мл берется 7–11 г кофе.

Романо — отличается от классического рецепта тем, что в него добавляется лимонный сок или лимонная цедра

Фреддо — сладкий кофе с кубиками льда