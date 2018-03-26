Сытный и питательный салат из свежих овощей с зеленью 

Простой рецепт салата с картофелем и козим сыром. Картофель богат углеводами, которые вырабатывают энергию, а козий сыр содержит большой процент кальция.
Ингредиенты
Картофель
24 шт (маленьких)
стручковая фасоль
700 г помидоры черри
15 шт красный лук 1 шт руккола
1 пучок
козий сыр 120 г сметана
120 мл майонез
120 мл кефир
120 мл чеснок
1 зубчик
измельченная зелень (базилик, петрушка, зеленый лук, тимьян)
100 г порошок чили
по вкусу
сок лайма
1 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
соль
1,5 ч. л.
черный молотый перец
0,25 ч. л.
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин Количество персон
10 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
Готовим заправку. Взбейте с помощью венчика козий сыр, сметану и майонез. Далее добавьте кефир и снова взбейте. Добавьте раздавленный чеснок, зелень, сок лайма, оливковое масло. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Поместите в холодильник до использования.
Сварите картошку, остудите до комнатной температуры и порежьте на крупные кубики. Помидоры разрежьте на две части. Лук порежьте тонкими кольцами. Рукколу порежьте или порвите на небольшие кусочки.
Стручковую фасоль порежьте небольшими кусочками и варите в кипящей воде около 2-3 минут. Далее залейте холодной водой. Обсушите с помощью бумажных полотенец.
Ингредиенты салата сложите в миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте. Приятного аппетита!