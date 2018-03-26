Сытный и питательный салат из свежих овощей с зеленью

Простой рецепт салата с картофелем и козим сыром. Картофель богат углеводами, которые вырабатывают энергию, а козий сыр содержит большой процент кальция.

Ингредиенты

Картофель

24 шт (маленьких)

стручковая фасоль

700 г помидоры черри

15 шт красный лук 1 шт руккола

1 пучок

козий сыр 120 г сметана

120 мл майонез

120 мл кефир

120 мл чеснок

1 зубчик

измельченная зелень (базилик, петрушка, зеленый лук, тимьян)

100 г порошок чили

по вкусу

сок лайма

1 ст. л.

оливковое масло

1 ст. л.

соль

1,5 ч. л.

черный молотый перец

0,25 ч. л.

Рекомендуем к прочтению:

Тыквенный хлеб

Яблочное повидло

Французский грушевый пирог

Маковый пирог с шоколадом

Рецепт шарлотки

Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

10 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Американская

Готовим заправку. Взбейте с помощью венчика козий сыр, сметану и майонез. Далее добавьте кефир и снова взбейте. Добавьте раздавленный чеснок, зелень, сок лайма, оливковое масло. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Поместите в холодильник до использования.

Сварите картошку, остудите до комнатной температуры и порежьте на крупные кубики. Помидоры разрежьте на две части. Лук порежьте тонкими кольцами. Рукколу порежьте или порвите на небольшие кусочки.

Стручковую фасоль порежьте небольшими кусочками и варите в кипящей воде около 2-3 минут. Далее залейте холодной водой. Обсушите с помощью бумажных полотенец.

Ингредиенты салата сложите в миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте. Приятного аппетита!