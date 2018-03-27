Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков 

Вам понадобится:
артишоки — 2 шт.
руккола — 75 г лимонный сок — по вкусу
оливковое масло —по вкусу
лимон — ¼ шт.
морская соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
Артишоки промыть, почистить: снять верхние грубые листья до нежных внутренних. В зависимости от цвета листьев (чем более палевые листья, тем они нежнее) отрезать сверху одну или две трети артишока. Натереть свежесрезанные части артишока лимонным ломтиком. Отрезать основание и острым ножом по спирали очистить донышко от темно-зеленой кожуры. Затем протереть лимоном. Чайной ложкой извлечь жесткий пух. Протереть соком лимона. Артишоки разрезать пополам и тонко нашинковать, сразу сбрызнуть лимонным соком. Листья рукколы выложить на блюдо. На рукколу выложить артишоки, слегка присолить, поперчить по вкусу и полить оливковым маслом.
Приятного апетита!
Фото: eastnews, shutterstock.com