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Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков
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Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
артишоки — 2 шт.
руккола — 75 г  лимонный сок — по вкусу
оливковое масло —по вкусу
лимон — ¼ шт.
морская соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
Артишоки промыть, почистить: снять верхние грубые листья до нежных внутренних. В зависимости от цвета листьев (чем более палевые листья, тем они нежнее) отрезать сверху одну или две трети артишока. Натереть свежесрезанные части артишока лимонным ломтиком. Отрезать основание и острым ножом по спирали очистить донышко от темно-зеленой кожуры. Затем протереть лимоном. Чайной ложкой извлечь жесткий пух. Протереть соком лимона. Артишоки разрезать пополам и тонко нашинковать, сразу сбрызнуть лимонным соком. Листья рукколы выложить на блюдо. На рукколу выложить артишоки, слегка присолить, поперчить по вкусу и полить оливковым маслом.
Приятного апетита!
Фото: eastnews, shutterstock.com
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