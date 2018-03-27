Свекольный карпаччо

Вам понадобится:

Свекла маринованная — 90 г Салат корн — 15 г Розовые гренки (панировка) — 10 г Грецкие орехи жареные — 5 г Заправка для свекольного карпаччо — 35 г Свекольный дрессинг (запрвка) — 5 г Способ приготовления:

Панировку посыпать на тарелку, добавить несколько листьев салата, несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и слой свеклы, добавить орехи, свекольный дрессинг и заправку для свекольного карпаччо.

Свекла маринованная (или купить)

Вам понадобится (на 90 г):

Свекла очищенная — 90 г Сок лайм — 13 г Масло оливковое — 10 г Ваниль стручковая — 1 г Способ приготовления:свеклу порезать на слайсы очень тонко и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.

Розовые гренки (панировка):

Хлеб багет — 20 г Свекла сок — 10 г Уксус винный белый — 3 г Соль — 0,5 г Оливковое масло — 2 г Способ приготовления:хлеб багет белый высушить, затем заправить соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и пропустить через блендер.

Заправка для свекольного карпаччо

Вам понадобится:

Кокосовое молоко — 100 г Сок лайм — 20 г Соль — 1 г Оливковое масло — 8 г Способ приготовления: смешать все ингредиенты.

Салатная заправка:

Сататная заправка:

Сок свеклы — 220 г Сок лимона — 5 г