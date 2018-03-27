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Свекольный карпаччо
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Свекольный карпаччо 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Свекла маринованная — 90 г  Салат корн — 15 г  Розовые гренки (панировка) — 10 г  Грецкие орехи жареные — 5 г  Заправка для свекольного карпаччо — 35 г  Свекольный дрессинг (запрвка) — 5 г  Способ приготовления:
Панировку посыпать на тарелку, добавить несколько листьев салата, несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и слой свеклы, добавить орехи, свекольный дрессинг и заправку для свекольного карпаччо.
Свекла маринованная (или купить)
Вам понадобится (на 90 г):
Свекла очищенная — 90 г  Сок лайм — 13 г  Масло оливковое — 10 г  Ваниль стручковая — 1 г  Способ приготовления:свеклу порезать на слайсы очень тонко и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.
Розовые гренки (панировка):
Хлеб багет — 20 г  Свекла сок — 10 г  Уксус винный белый — 3 г  Соль — 0,5 г  Оливковое масло — 2 г  Способ приготовления:хлеб багет белый высушить, затем заправить соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и пропустить через блендер.
Заправка для свекольного карпаччо
Вам понадобится:
Кокосовое молоко — 100 г  Сок лайм — 20 г  Соль — 1 г  Оливковое масло — 8 г  Способ приготовления: смешать все ингредиенты.
Салатная заправка:
Сататная заправка:
Сок свеклы — 220 г  Сок лимона — 5 г
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