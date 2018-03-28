В приморский СИЗО пытались передать смарт-часы, спрятанные в топлёном масле

«Запрещёнку» обнаружили и изъяли.

При досмотре посылки на имя одного из обвиняемых сотрудники обнаружили и изъяли в коробке с топленым маслом смарт-часы с сим-картой. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения «умные часы» не попали к одному из обвиняемых. В ходе досмотра посылки от гражданки А. сотрудники обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом — смарт-часы с сим-картой в коробке с топленым маслом. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.