В приморский СИЗО пытались передать смарт-часы, спрятанные в топлёном масле 

«Запрещёнку» обнаружили и изъяли.
При досмотре посылки на имя одного из обвиняемых сотрудники обнаружили и изъяли в коробке с топленым маслом смарт-часы с сим-картой. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.
Благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения «умные часы» не попали к одному из обвиняемых. В ходе досмотра посылки от гражданки А. сотрудники обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом — смарт-часы с сим-картой в коробке с топленым маслом. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.
Данный вид административного правонарушения, согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.