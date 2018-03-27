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На продуктах в России до 2019 года появится ЗОЖ-маркировка
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На продуктах в России до 2019 года появится ЗОЖ-маркировка 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В России Минздрав запустит программу добровольной маркировки полезных продуктов питания до конца 2018 года. Предложенная ведомством концепция размещения отличительных знаков одобрена правительством, пишет газета «Известия».
В ведомстве отметили, что поставщики полезных продуктов питания уже до конца года смогут разместить на товарах ЗОЖ-эмблему. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание». В министерстве подчеркнули, что подобные меры будут способствовать снижению уровня ожирения в стране.
Там сказали, что коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию «вредных».
Так, в Минздраве поделили продукты на три группы в зависимости от содержания в товарах жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 грамм продукта. В первой группе оказались свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба и прочее. Они автоматически могут претендовать на эмблему министерства. Вторая группа, это черный список, в котором перечислены товары, однозначно не попадающие под определение полезных, — это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.
В третью группу попали продукты, которые могут как попасть под категорию «здоровых», так и наоборот. Это, например, сушеные фрукты и орехи, в которых содержание добавленного сахара и соли должно находиться на нулевом уровне. Кроме того, пороговые значения этих компонентов устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.
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