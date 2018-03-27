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Десерт дня: кокосовое суфле с черникой
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Десерт дня: кокосовое суфле с черникой 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
195 calories
Кокосовое суфле с черникой
Сладость этого нежного суфле оттеняет кислинка ягод и аромат ванили. Кокосовое суфле с черникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 9 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 195 ккал
Ингредиенты
Черника 1 + ¼ стакана Кокосовое молоко ¾ стакана Яйца 5 шт. Сахар ¼ стакана Кокосовая стружка ⅓ стакана Кокосовая мука 3 ст. л. Масло (сливочное) 3 ст. л. Ваниль щепотка Сахар (пудра) для украшения
Растопите в миске на небольшом огне сливочное масло с кокосовым молоком до однородной консистенции.
Вмешайте в эту смесь кокосовую муку и остудите.
Смешайте одно целое яйцо с четырьмя желтками (белки отделите в другую миску). Добавьте ваниль и соедините эту смесь с молочно-кокосовой.
Миксером смешайте четыре белка до образования пены. Добавьте сахар и ещё раз перемешайте.
В первую смесь добавьте чернику, кокосовую стружку и взбитые белки с сахаром. Хорошо перемешайте.
Перелейте смесь в форму для выпечки.
Выпекайте суфле при температуре 180 градусов в течение 15—18 минут.
Готовое суфле посыпьте сахарной пудрой.
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