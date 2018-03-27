Десерт дня: кокосовое суфле с черникой

195 calories

Кокосовое суфле с черникой

Сладость этого нежного суфле оттеняет кислинка ягод и аромат ванили. Кокосовое суфле с черникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 9 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 195 ккал

Ингредиенты

Черника 1 + ¼ стакана Кокосовое молоко ¾ стакана Яйца 5 шт. Сахар ¼ стакана Кокосовая стружка ⅓ стакана Кокосовая мука 3 ст. л. Масло (сливочное) 3 ст. л. Ваниль щепотка Сахар (пудра) для украшения

Растопите в миске на небольшом огне сливочное масло с кокосовым молоком до однородной консистенции.

Вмешайте в эту смесь кокосовую муку и остудите.

Смешайте одно целое яйцо с четырьмя желтками (белки отделите в другую миску). Добавьте ваниль и соедините эту смесь с молочно-кокосовой.

Миксером смешайте четыре белка до образования пены. Добавьте сахар и ещё раз перемешайте.

В первую смесь добавьте чернику, кокосовую стружку и взбитые белки с сахаром. Хорошо перемешайте.

Перелейте смесь в форму для выпечки.

Выпекайте суфле при температуре 180 градусов в течение 15—18 минут.

Готовое суфле посыпьте сахарной пудрой.

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