Минздрав РФ пометит продукты «ЗОЖ-наклейками»

В борьбе за стройность нации.

Минздрав России планирует до конца года внедрить программу добровольной маркировки полезных продуктов. Концепцию «меток здоровья», предложенную ведомством, уже одобрили в правительстве, передает "Уралинформбюро"

Продукты поделили на три группы в зависимости от содержания жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 граммов продукта. В категорию «полезных» попали свежие и замороженные фрукты, овощи, бобовые, а также мясо, птица и рыба. В «черном списке» — десерты: шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики. В третьей группе оказались сушеные фрукты и орехи, соки, хлеб, сухие завтраки, а также переработанное мясо, птица и рыба. В зависимости от исходных параметров (например, от содержания добавленного сахара) эти вкусности могут быть как обозначены, так и не обозначены «ЗОЖ-отметками».

Один из рабочих вариантов маркировки «хороших» продуктов — эмблема «Здоровое питание». В Минздраве считают, что появление на еде отметок поспособствует снижению уровня ожирения среди населения.