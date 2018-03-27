Ещё
В России до конца года введут маркировку полезных продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России до конца года введут маркировку полезных продуктов 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Добровольная маркировка полезных продуктов питания появится в России до конца 2018 года. Концепцию, предложенную Минздравом, одобрило правительство, сообщает газета «Известия».
Согласно концепции, на продукции может появиться эмблема «Здоровое питание» — это один из рабочих вариантов маркировки. Вместе с тем, обозначения для «вредных» продуктов не предусмотрено.
В Минздраве считают, что популяризация разумного питания и новые эмблемы на товарах поспособствуют снижению уровня ожирения в России. Однако в Минсельхозе опасаются, что подобные меры могут ввести потребителей в заблуждение.
Продукты поделили на три группы в зависимости от содержания в них жиров, сахара и поваренной соли. В первой группе находятся свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба и другое. Они автоматически могут претендовать на эмблему Минздрава.
Вторая группа — черный список, в котором перечислены товары, которые однозначно не попадают под определение полезных. В частности, это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.
В третьей группе указаны продукты, которые могут попасть под категорию как «здоровых», так и «вредных». Это, например, сушеные фрукты и орехи. В этом списке также находятся соки, хлеб, сухие завтраки, переработанное мясо, птица, рыба, а также молочная продукция, творог и сыр.
По данным Минздрава, в 2015 году ожирением страдали 1,31 миллиона россиян, когда как в 2016-м — уже 1,39 миллиона.
Москва24: последние новости
Сибирские ученые вывели богатый витамином C перец "Египетская сила" Стал известен лауреат премии за худшее описание секса в литературе В новой передаче Малахова будет много видеоблогеров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись36
У Веры Брежневой новая молодая соперница13
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон1
Блюда, которые могут храниться почти вечно1
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение