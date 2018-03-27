Неожиданные продукты, которые можно заморозить

Если верить статистике, примерно по 30 раз на дню мы заглядываем в холодильник. Отдельно для морозилки такие исследования не проводились, а надо бы. Нередко именно это отделение холодильника простаивает почем зря, и единственное что там можно обнаружить — пачка пельменей и мороженое. Хотя отсек этот довольно вместительный, и помимо магазинных заморозок в нем можно хранить и многие другие продукты. Только навскидку мы можем назвать 6 продуктов, которые не боятся заморозки и повторной разморозки.

— Авокадо —

Когда на фрукты действует скидка, сложно удержаться и не взять больше, чем было отмечено в листе покупок. Если из-за такого спонтанного шопинга в холодильнике окажется сразу несколько авокадо, ту часть, что была взята про запас, вы всегда можете заморозить. Только не в виде уже готового продукта вроде гуакамоле, а в качестве пюре. Измельчите до нужной консистенции созревшие авокадо и разложите по пакетам. Пюрированную мякоть можно использовать для приготовления кремов, сальсы, смузи и салатной заправки.

— Гранола —

Запеченные мюсли, известные больше как гранола, состоят из смеси овсяной крупы, меда, орехов и воздушного риса. Хранят гранолу в сухом месте в герметичном контейнере около двух-трех недель, но в положенный срок она редко когда съедается. Остатки же можно распределить по небольшим пакетам и заморозить.

— Картофельное пюре —

Не знаете что делать с остатками пюре? Тогда разделите их на порции и распределите по пакетам или герметичным пластиковым контейнерам. Размораживать и разогревать такой продукт можно лишь один раз, и не забудь проставить на тару маркировку — хранить картофельное пюре в морозилке можно до 3-х месяцев.

— Яблочный соус —

Такой соус является отличным дополнением к блинам, к мясу и птице. Его можно использовать как начинку для пирогов и топпинг для мороженого. Главным недостатком продукта является его небольшой срок — до 7 дней в холодильнике — хранения. Вопрос с содержимым банки на грани завершения срока годности решается очень просто: соус надо перелить в формы для льда и заморозить. Только не перепутайте формы когда будете готовить коктейль: яблочный мартини — уже совсем другая история.

— Тако —

Блюдо состоит из тортильи и начинки. Заполнить лепешку можно говядиной, морепродуктами, жареными овощами, бобами, мякотью кактуса. Впрочем, без последнего вполне можно и обойтись. Получится такое себе рагу, которое хорошо переносит заморозку. Разделите массу по герметичным контейнерам и обязательному поставьте на них маркировку с датой.

— Рис —

Заморозить уже приготовленный рис — занятие довольно хлопотное. Но все потраченные усилия того стоят: только представьте себе — вы приходите с работы, достаете из морозилки рис, ставите его в микроволновку и, вуаля, готовый ужин, ну или хотя бы гарнир. Приготовленный рис следует распределить на противне и дать ему полностью остыть. После рис нужно перемешать с маслом, а затем распределить его по пакетам и стопкой, как книги, сложить в морозилку.