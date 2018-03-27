В 2017 году в Адыгее произвели более 12 тысяч тонн адыгейского сыра 

В 2017 г. в Адыгее произвели более 12 тыс. т адыгейского сыра — это больше, чем в предыдущем году.
Кстати, этот уникальный продукт в прошлом году стал брендом № 23 в общероссийском рейтинге самых привлекательных для туристов продуктов, товаров и «визитных карточек».
Идея внедрить адыгейский сыр в промышленное производство принадлежит бывшему директору Адыгейского молкомбината Мадину Хейшхо. Впервые его стали выпускать в 1968 г. на Шовгеновском молзаводе.
В России право выпускать адыгейский сыр в производственных масштабах есть лишь у пяти производителей, находящихся на территории Адыгеи.
Сейчас в республике работает Союз производителей адыгейского сыра, который представляет интересы своих членов на всех уровнях и гарантирует качество брендового продукта.