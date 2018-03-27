Продолжение поста: варим кашу и жарим капусту совершенно по-новому

Рис на кокосовом молоке: и постно, и модно

Готовить рисовую кашу на кокосовом молоке — не бог весть какая новость. Но есть свои нюансы. Важно учесть, что кокос — довольно сильный ароматизатор. Экзотический вкус, который он дарит обыкновенному рису, остается только подчеркнуть и направить в нужном направлении — например, добавив в кашу виноград и брусничное варенье. И ваша каша расцветет и запахнет!

Рисовая каша с ягодами

Запеченная капуста с халвой: на слух странно, а на вкус — отлично

Фокус этого блюда в том, что, если капусту запечь, в ней появится ощутимая сладкая нотка. Вот ее-то мы халвой и подчеркнем. К тому же вкус всевозможных орехов и семечек капусте всегда был к лицу, а в халве он тоже есть. Да, звучит непривычно, да, пробовать страшно. Но вы приготовьте капусту с кокосом и халвой, и, поверьте, не разочаруетесь.

Запеченная капуста с кокосом и халвой

Киноа с яблоками: американская крупа на русский вкус

Сама по себе киноа — абсолютно безвкусна. Но мы ее любим за текстуру, точнее — умение приятно пружинить на языке. Ну, и за пользу, конечно: среди всех круп киноа — рекордсмен по содержанию микроэлементов и витаминов на грамм собственного веса. Киноа с яблоком и миндальным соусом — абсолютно родное нам блюдо. Ведь мама вам точно готовила печеные яблоки с начинкой из манки или сухариков, с орехами или сухофруктами. Мы только придали старинному рецепту более «товарный» вид. Кстати, приготовить ореховый соус, запечь яблоки и сварить киноа можно заранее — тогда утром на такой шедевр вам потребуется буквально 10 минут.

Киноа с яблоком и миндальным соусом

Пшенка с чатни из тыквы и попкорном: новый имидж любимой тыквенной каши

Пшенка с тыквой — это вкусно, ярко, питательно, но уж очень банально. Но стоит слегка «обновить» рецепт, и каша заиграет новыми красками: пшенку варим на кокосовом молоке, тыкву превращаем в чатни, а финальный акцент поставят облепиха и хрустящий попкорн. Сложно? Долго? Ничего подобного! Чатни можно приготовить в выходные, заранее и побольше: такой соус вам пригодиться для бутебродов и дополнит любое мясо.

Пшенная каша на кокосовом молоке с чатни из тыквы и облепихи и попкорном