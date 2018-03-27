Ещё
Пластинка на десерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пластинка на десерт 

Гастроном 3 часа назад
Фото: Гастроном
Фруктовая пастилка-смоква «Вкусная­ мелодия», закамуфлированная под виниловую пластинку, может решить все проблемы: обычным такой сувенир точно не назовут, а внутри нестандартной упаковки прячется вкусное и полезное содержимое. Тонкие «пластинки» делают на основе сушеного яблочного пюре, добавляя в них различные вкусы — от апельсина до груши. Возможно, вы уже знакомы со смоквой под грузинским именем «ткалапи» — это одно и то же. Стоит такая «пластинка» около 200 рублей, автор «Мелодии» — компания «Вкусная помощь», хорошо известная­ своими забавными сладостями, вроде леденцов «от страданий и любви» или «извинительными» ирисками.
Гастроном: последние новости
В России будет еще больше сыра, мороженого и творога. Из пальмового масла. Семейное гнездышко Продолжение поста: варим кашу и жарим капусту совершенно по-новому
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской4
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись44
У Веры Брежневой новая молодая соперница15
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение