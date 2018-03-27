Пластинка на десерт

Фруктовая пастилка-смоква «Вкусная­ мелодия», закамуфлированная под виниловую пластинку, может решить все проблемы: обычным такой сувенир точно не назовут, а внутри нестандартной упаковки прячется вкусное и полезное содержимое. Тонкие «пластинки» делают на основе сушеного яблочного пюре, добавляя в них различные вкусы — от апельсина до груши. Возможно, вы уже знакомы со смоквой под грузинским именем «ткалапи» — это одно и то же. Стоит такая «пластинка» около 200 рублей, автор «Мелодии» — компания «Вкусная помощь», хорошо известная­ своими забавными сладостями, вроде леденцов «от страданий и любви» или «извинительными» ирисками.