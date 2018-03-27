Живучие твари и где они обитают: вся правда о чайном, кефирном и тибетском грибах

Существуют определенные симбиотические отношения культур — синтрофия, — при которых один вид живёт за счёт другого. В английском языке такое сотрудничество именуется SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast), у нас ласково — зооглея. Практически греческое имя богини.

Часто считают, что это колония, хотя это неверно. Колония — это группа генетически идентичных организмов, а зооглея — это настоящая дружба. Подобные симбиотические отношения обычно включают в себя лактобактерии, уксуснокислые бактерии и дрожжи. Благодаря последним и своему странному виду, зооглеи чаще всего называют просто «гриб». Это неправильно. Грибы — отдельное мистическое царство живой природы. К ним наши симбиотические культуры никакого отношения не имеют. Но название прочно закрепилось в некоторых умах, поэтому я тоже позволю себе иногда их так называть.

Самые распространенные виды зооглеи — это кефирный гриб, чайный гриб и тибетский гриб.

Кефирный или молочный гриб

Кефирный или молочный гриб

Это зооглея, которая производит «молочное шампанское», как иногда называют кефир, шипучий и слабоалкогольный напиток. Она похожа на кучу слипшихся зёрен, которые напоминают цветную капусту, но не похожа ни на что другое в мире. Их биология уникальна — это симбиоз 30 различных типов бактерий и дрожжей, причем не все до конца известны науке. Это сложная и целостная система, которая постоянно себя самовоспроизводит. То есть потенциально речь идёт о бессмертности.

Считается, что данная зооглея (появившаяся впервые где-то на Кавказе) возникла методом спонтанного симбиоза. На сегодняшний день учёные не могут воссоздать жизнеспособные кефирные зёрна. Поэтому решили считать, что это подарок от Бога. Если вы пробовали настоящий кефир, то вы точно знаете, что это так.

Несмотря на то, что кефирный гриб может жить вечно, кормить его нужно исправно, иначе он начнет разлагаться. Им поразительно легко пользоваться: добавьте немного зёрен в молоко и через 24 часа наслаждайтесь напитком. Он также очень универсальный: будет работать с любым молоком. Вы только представьте себе — кефир из молока панд. Более того, зёрна кефира отлично справляются с соевым, рисовым и кокосовым молоком. Удачны эксперименты с фруктовыми соками и пивным суслом. Возможностей у молочного гриба очень много.

Если вы хотите начать, но боитесь пускать в свой дом бессмертное существо, то попробуйте для начала кефирную закваску в порошке. Она одноразовая, но остатки будущего кефира можно использовать несколько раз для следующих партий, пока сила бактерий не ослабнет.

Чайный гриб, фанго, чайная медуза, морской квас, японский, маньчжурский или китайский гриб

Чайный гриб

Эта зооглея, похожая на медузу, — маленький мир, в котором живут дрожжи и бактерии. Они-то и производят слабогазированный напиток — популярную ныне комбучу. Да, тот самый старый добрый чайный гриб, который годами плавал в трёхлитровых банках на подоконниках наших бабушек, сегодня оказался очень модным. В него вдохнули вторую жизнь на Западе. Волна ферментации всех накрыла с головой, поэтому там комбуча пользуется большой популярностью.

Почему «чайный»? Для запуска всех процессов требуется сладкий чай. Дрожжи сбраживают сахар в чае и превращают его в этиловый спирт и углекислый газ, а уксуснокислые бактерии окисляют спирт в уксусную кислоту. Получается кисло-сладкий слабогазированный напиток комбуча. В него можно смело добавлять всё: от манго и имбиря до шоколада и кофе. Пуристы утверждают, что если питательная среда зооглеи будет состоять из зелёного чая и мёда, то такой напиток следует называть джун, а не комбуча, которая традиционно плавает в растворе чёрного чая с сахаром. Что можно сказать? Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ.

Чайный гриб очень активно развивается, растёт и может заполнять всю свободную поверхность. Википедия говорит, что в промышленных условиях он может достигать массы 100 кг. Не удивляйтесь, если однажды вам придется отдать свою ванну вашему новому другу. Хотя это будет лучшим проявлением симбиотических отношений между человеком и «грибом».

Эту зооглею, кстати, можно вырастить дома самому. Достаточно развести сахар в черном чае, разбавить покупной комбучей и убрать в тёплое и тёмное место. Если всё пройдёт удачно, то в течение месяца на поверхности появится жёлто-коричневая плёнка, которую ещё иногда называют матерью или маткой.

Нечто похожее образуется при брожении спиртосодержащих напитков, то есть при производстве уксуса. Это слизистое вещество, состоящее из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, подкладывают в каждую новую партию, чтобы быстрее запустить процессы окисления этанола. Отсюда и название — уксусная матка или mother of vinegar на английском.

Тибетский гриб, тибикос, индийский морской рис, водяной кефир, японские кристаллы

Тибетский рис Это наименее известный симбиоз, который, несмотря на сходство с кефирными зёрнами, во многом от них отличается. Тибикос вырастает на боковых отростках или плодах опунции. Это род кактусов, распространенный в Северной и Южной Америках.

Зёрна тибикоса в основном представлены молочнокислыми бактериями в сочетании с дрожжами. Один из видов бактерий этого симбиоза вырабатывает особую биоплёнку, которая выступает в роли дома для всех остальных. Жизнь в матрице, в прямом смысле слова.

Работать с водяным кефиром очень просто. Эта зооглея перерабатывает любую жидкость, богатую углеводами, поэтому смело разбавляйте воду сахаром, мёдом, сиропом агавы или риса, кокосовой водой или фисташковым молоком.

Просто положите немного зёрен в раствор сахара, добавьте небольшое количество свежих или сухих фруктов или ягод и оставьте в покое на два-три дня. По окончанию срока можно сразу выпить, а можно разлить по стеклянным бутылкам и оставить бродить при комнатной температуре, чтобы напиток насытился углекислым газом. Если его передержать, то будете собирать осколки по всей кухне, поэтому следите за шипучестью, а потом держите в холодильнике.

Водяной кефир также прекрасно помогает трезвенникам мимикрировать под людей выпивающих. Достаточно смешать его зёрна с ананасовым соком и через неделю вы можете подавать кефирное шампанское.

Зооглеи — довольно универсальные создания, поэтому экспериментировать с ними — сплошное удовольствие. Хотя для кого-то заветная мечта — пить собственный кефир по утрам. В любом случае, однажды начав, остановиться уже будет сложно: эти ребята требуют бережного отношения и постоянной подкормки. Если вдруг сил на эту работу начало уходить больше, чем хотелось, то всегда можно их высушить и просто съесть. Или отдать бабушке.