5 шикарных блюд из печенки

1. Орешки с печеночным муссом

Все знают классический десерт, который обычно начиняется кремом из сгущенки — орешки. Те же самые орешки, испеченные с меньшим количеством сахара, можно начинить печеночным муссом. Мусс готовится из запеченного печеночного паштета (взбитые в блендере печенка, яйцо и сливки вливаются в форму и запекаются на водяной бане в духовке при 90 °С), смешанного с ореховой пастой (фундук или арахис) с добавлением лука-фри.

2. Крем-брюле из печенки

Основа для печеночного крем-брюле та же, что для запеченного паштета (взбитые в блендере печенка, яйцо и сливки), только вливается она в жаропрочные чашки. После запекания на водяной бане при 90 °С паштет в каждой чашке нужно посыпать коричневым сахаром и обжечь горелкой.

Крем-брюле из печенки

3. Телячья печенка для сэндвичей

Телячью печенку нужно чуть подморозить, нарезать тонкими слайсами, положить в кипящую воду и сразу достать. После чего замариновать в соусе том-ям или в гранатовом соусе, или еще в каком-то свежем и ярком на несколько часов. Только не надо использовать сливочные соусы! В таком виде печенка до 3 суток прекрасно лежит в холодильнике — и у вас в любой момент есть начинка для отличного сэндвича.

4. Печеночный торт Медовик

Испеките коржи для медовика по вашему обычному рецепту, возьмите все тот же запеченный паштет, смешайте с арахисовой пастой, взбитыми сливками и сметаной, промажьте коржи и соберите медовик. Дайте ему настояться в холодильнике 12 часов и подавайте с грушами, маринованными овощами и красным луком.

Печеночный торт Медовик

5. Неожиданный салат из печени трески

Обычно печень трески смешивают с яйцами, желтым луком и майонезом, в крайнем случае с огурцами или яблоками. А вы попробуйте тонко нарезать вкусные помидоры и сладкий красный лук, добавить целые кусочки печени трески и заправить хорошим уксусом (хересным или малиновым). Это очень, очень вкусно.