Изобретатель представил систему акустической заморозки продуктов питания

Продукты после такой обработки можно хранить до 15 месяцев.

Во вторник, 27 марта, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов представило проект разработчиков оборудования акустической заморозки продуктов питания.

Новация позволяет добиться идеальной сохранности продуктов. Сама технология пришла на смену шоковой заморозке и полностью сохраняет живые ткани и клетки продукта. Рыба, морепродукты, икра, мясо остаются полностью как свежие. При этом хранить их можно до 15 месяцев без потери качества, при температуре минус 18 градусов. Далее продукты можно держать в обычных морозильных камерах.

— Начинали с тортов — еще десять лет назад придумали, что их можно замораживать, — рассказал Андрей Печурин, заместитель генерального директора компании-разработчика. — После обработки сладости можно перевозить, хранить, доставлять в сохранности под заказ. Дальше начали экспериментировать с ягодами, а потом стали изучать проблемы классической заморозки. При выборе такого способа хранения тускнеет внешний вид продукта, появляется неприятный запах окислившегося жира, нарушается клеточная структура, а значит и консистенция. К тому же потери по массе составляет до 20 процентов после заморозки.

Длинные расстояния, необходимость сохранять на долгий срок рыбу и другие скоропортящиеся продукты заставили изобретателей продолжать экспериментировать с различными способами заморозки. Клубника, виноград, черешня — эти ягоды не брался замораживать никто. После того, как они оттаивают, теряются вкус, цвет, появляется водянистость.

— Проблему сохранения товаров хотели решить за счет увеличения скорости охлаждения — так появилась шоковая заморозка, — продолжил Андрей Печурин. — Натолкнула на мысль находка — на территории Японии нашли мамонтенка, который прекрасно сохранился во льдах. Причиной оказалось магнитное воздействие в этой зоне. Мы выявили необходимость не сращивать кристаллы внутри продукта (как при школой заморозке), а напротив, добиваться образования льда по всему продукту. Кристаллы оказывается внутри мышечных волокон, структура того же мяса или рыбы, к примеру, остается целой.

Разработчики метода не производят сами холодильники, просто берут морозильную камеру, добавляют свое оборудование, в основе которого — остановка роста кристаллов льда. Такие шкафы производят теперь в Чебоксарах.

Продукты, замороженные по этой системе, содержат на 15 процентов больше соков после приготовления или переработки, чем при шоковой заморозке, а вкус и сочность приготовленных блюд из продуктов не отличается от охлажденных. Также замораживать можно овощи, которые употребляются в приготовленном виде — жареном, печеном, тушеном или вареном, рыбу, мясо, кондитерские изделия, полуфабрикаты и даже готовые блюда. Кроме того, возможно подмораживать мясные и рыбные деликатесы для нарезки.

— Сейчас идут опыты по более длительной заморозке продуктов питания. Это может сэкономить средства для многих компаний, потребителей, поставщиков рыбы, — отметил Андрей Печурин.

По его словам, оборудование можно устанавливать на кораблях или на берегу, чтобы после заморозки организовывать качественную доставку улова. Особенно это актуально для икры, которую очень трудно сохранить целой. Благодаря разработке москвичей сохранность икры увеличивается на четверть — после заморозки не уходит 25 процентов икринок в так называемый компост.

Пригодится оборудование в кафе и ресторанах — летом можно свежие овощи и фрукты заморозить, а потом в течение сезона готовить их после разморозки. Даже профессиональные повара не отличают по вкусу замороженные и свежие товары.

— Проект может стать локомотивом для многих отраслей промышленности, у него есть и высокий экспортный потенциал, — подчеркнул председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко

Он добавил, что представленную новацию разместят в базе промышленных данных — в национальной информационной системе «Бюро рационализации и изобретательства». Электронная площадка доступна в Москве и почти в 60 регионах страны. До конца года база должна охватить все субъекты России.

— Мы готовы давать идеи для промышленников и инвесторов, чтобы инновационные разработки выводить на широкий рынок, — сказал Антон Ищенко. — Также мы учредили премию — миллион рублей получит разработчик лучших гражданских товаров.

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