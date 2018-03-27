Как бороться с жирной кожей

Людям с жирной кожей не позавидуешь: как только на улице становится хоть немного теплее, сальные железы уходят в отрыв и выделяют столько масла, что на нем можно жарить еду. Все это приводит к закупорке пор, в результате чего развивается акне или поры просто расширяются до пугающих размеров. Если ты устала постоянно протирать свое лицо матирующими салфетками, вот несколько советов от дерматологов по устранению жирной кожи.

Гликолевая кислота для растворения

Чтобы избежать воспалений из-за закупоренных пор, косметический продукт должен проникать в слой липидов и отшелушивать мертвые клетки кожи. Дерматологи рекомендуют использовать специальную гликолевую кислоту в форме геля для умывания или тонера. Также ты можешь воспользоваться пилингами с AHA-кислотами, которые содержат средства для быстрой регенерации кожи и увлажнения. Средствами-скатками рекомендуется пользоваться не чаще раза в неделю и обязательно наносить увлажняющий крем после процедуры.

SPF без масел

Если у тебя жирная кожа, есть вероятность того, что ты избегаешь использовать солнцезащитный крем. Зачем, ведь твоя кожа и так покрыта маслом? Тем не менее ты должна использовать специальные средства без масел, которые не усугубят состояние. Выбирай средства на водной основе, например, L’Oréal Paris Revitalift Bright Reveal SPF 30 или Shiseido Sun Protection Spray Oil-Free SPF 15.

Избегай сахара

Не делай вид, что не замечаешь этого пункта — именно сахар может вызывать всплески инсулина, из-за которого кожа быстро становятся маслянистой. Инсулин стимулирует выработку ферментов, влияющих на уровень коллагена и эластина в крови. Дерматологи даже используют термин «сахарное лицо», чтобы описать все негативные эффекты, которые отражаются на твоей коже. Исследования показывают, что отсутствие сахара в рационе помогает значительно уменьшить воспаления на лице. Кроме обычных двух ложек сахара в кофе, рекомендуется также отказаться от белого хлеба, мороженого и жареных продуктов.

Глиняные маски

Зато этот способ — радость для любительниц спа-вечеров. Глиняные маски обычно содержат бентонит и каолиновую кислоту, которые очищают содержимое пор. Глина поглощает вредные примеси, а также обеспечивает твою кожу полезными минералами. Всего две процедуры в неделю, и уже спустя месяц ты заметишь, как кожа становится менее жирной. Только не забудь об увлажнении.

Ниацинамид

Лицензированный дерматолог Дэвид Лоршерр рекомендует использовать продукты, содержащие ниацинамид — форму витамина В2, который помогает уменьшить маслянистость кожи. Многие начинают применять агрессивные вещества, содержащие спирт, для того, чтобы очистить кожу от избыточного жира. В конечном итоге это, наоборот, стимулирует еще большую выработку. Продукты с ниацинамидом помогают естественным образом удерживать влагу в коже, а значит, и регулировать выработку жира.

Ретиноиды

Можно также использовать сыворотки с ретиноидом — подтипом витамина А, ускоряющим производство клеток. Обычно он используется для борьбы со старением, однако творит чудеса и с маслянистой кожей. Ретиноид трансформирует клетки таким образом, что масло легко выделяется на поверхность и не закупоривает поры.