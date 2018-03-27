10 странных продуктов из Японии

В большинстве стран есть продукты, которые пользуются всенародной любовью, однако встречаются только на родине. Япония в этом плане впереди всех остальных — островное государство имеет настолько специфические гастрономические пристрастия, что они успели обрасти мифами. Эти 10 продуктов вы можете встретить исключительно в Японии. — Квадратные арбузы —

Обычные арбузы выращивают в деревянных ящиках, за счет чего плоды приобретают характерную квадратную форму. К сожалению, процесс формовки квадратного арбуза приносит вред вкусу и аромату фрукта, однако недостатка желающих купить диковинный плод не наблюдается. — Живые кальмары —

Если вы любите свежие морепродукты, то это блюдо для вас. Только что умерщвленный кальмар ошпаривается кипятком и подается на стол. Вы поливаете кальмара соевым соусом и еще живые клетки реагируют на соль странным танцем, который должен пробудить аппетит. — Майонезный коктейль —

Япония является страной, в которой очень любят делать десерты на основе самых неожиданных вкусов. Неудивительно, что тут большой популярностью пользуются напитки на основе майонеза — сладкие и не очень. — Мороженое со вкусом конины —

Ванильное мороженое со вкусом вяленой конины — не столь уж редкая вещь на японском внутреннем рынке. Десерты с мясными вкусами в Японии давно уже застолбили место на прилавках магазинов и это притом, что настоящее мясо не входит в состав этих продуктов, а роль вкусовой добавки берут на себя искусственные ароматизаторы. — Ширако —

Ширако в переводе с японского языка означает «белые дети» и представляет собой семенные мешочки трески. Это блюдо похоже на белые, липкие капли и напоминает маленькие мозги. — Чипсы со вкусом газировки —

Японская палитра вкусов гораздо шире, чем во всех остальных странах. Вкус японцев носит куда более специфическую окраску, поэтому только тут возможно купить чипсы Cheetos со вкусом газировки Mountain Dew. — Крекеры с осами —

Насекомые обладают высокой питательной ценностью и азиаты традиционно включают их в свой рацион. Одно из самых известных японских лакомств-эндемиков — печенье с осами, которых заранее отваривают, а затем замешивают с тестом и запекают. — Сладкие раки —

Крошечные маленькие раки-отшельники тамагогани являются излюбленным снеком японцев и продаются с самыми различными вкусовыми приправами, например с сахаром или острым перцем. — Консервированный хлеб —

Торговые автоматы дико популярны в Японии, и хлеб в банке является лишь одним из многих нетипичных продуктов, которые подвергают консервации. Самой ходовой разновидностью такого хлеба является сладкий хлеб с добавлением изюма и цитрусов. — Глаза тунца —

Тунец в Японии — традиционная пища на протяжении сотен лет. За это время японцы научились готовить всего тунца без остатка. В ход идут даже кости и глаза. Из костей готовят чипсы, а глаза можно купить на развес в любом супермаркете.