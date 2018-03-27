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Житель Кондопоги попытался незаконно провезти через границу санкционный сыр и масло
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Житель Кондопоги попытался незаконно провезти через границу санкционный сыр и масло 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина пытался провезти продукты под обшивкой машины.
Житель Кондопоги попытался незаконно провезти через границу 20 килограммов финского сыра и масла при разрешенной норме ввоза до 5 кг. Нарушитель был обнаружен 24 марта в международном пункте пропуска МАПП «Вяртсиля», сообщили в Россельхознадзоре.
Таможенники обнаружили санкционку в грузовом отделении автомобиля «Мерседес Бенц», после того как демонтировали верхнюю обшивку. Всего было обнаружено 15 головок сыра и две пачки масла.
Отмечается, что груз следовал без разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов. Свою вину нарушитель признал.
Финские товары были изъяты и уничтожены путем сжигания. Вдобавок жителю Карелии придется заплатить административный штраф.
По материалам: ptzgovorit.ru
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