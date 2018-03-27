Когда речь идет об улитках, размер не имеет значения

В этих крошечных ракушках содержится целый взрыв вкуса

В некоторых странах улитки считают причудливой закуской, но в центральном Вьетнаме эти крошечные, красочные ракушки являются частью местной кухни.

Эти маленькие улитки, или oc ruoc на вьетнамском языке, появляются в конце весны и в начале лета. Их вымывает на пляж естественным путем, но чтобы собрать их в большом количестве, рыбаки выходят дальше в море и соскребают их с морского дна с помощью сетей.

Улитки oc ruoc популярны в прибрежных провинциях, таких как Куангнам, Биньдинь и Фуйен, откуда их доставляют на рынки в Хошимине. Затем улиток варят с лимонником, чили и солью. Разноцветные раковины с затейливой текстурой сохраняют окраску после варки.

Банка с улитками за 15 000 VND (0,6 USD)

Новичкам достать улитку из ракушки не так уж просто. Опытные любители этого блюда знают, что для такой деликатной работы необходим специальный инструмент.

«Чтобы достать улитку, лучше всего использовать шип от помело. Шипы придают улиткам хороший запах»,

— сказал один из продавцов.

Достать улитку можно специальным инструментом, обычно это шип от помело

Вкус oc ruoc похож на океан, с соленой, жевательной текстурой. Однако, как и многие другие вьетнамские блюда, улиток не едят без хорошего соуса. Обычно это смесь рыбного соуса, чили, лимонника и чеснока. Необычный вкус можно легко испортить песком, если повар не замочит улиток в воде на длительное время перед тем, как варить. Большинство людей любят запивать улиток холодным пивом.

Источник: vnexpress.net