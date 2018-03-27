Хлебное ухо: как появились пельмени

Пельмени являются настолько распространенным блюдом среди народов Европы и Азии, что установить однозначный корень происхождения этого чудесного блюда не представляется возможным. Однако на помощь историкам в выяснении этого важного вопроса пришла этимология. Словари говорят, что само слово «пельмень» является заимствованным из финно-угорских языков, в которых есть слово «пельнянь», в дословном переводе означающее «хлебное ухо». При этом пути проникновения слова в русский язык остаются неизвестными. Русская кухня сегодня немыслима без пельменей. Их лепят с мясом, рыбой, овощами и фруктами. Но вопрос о том, как же пельмени стали наши национальным достоянием остается открытым. Мир пельменей

Блюда, напоминающие пельмени, есть в традиционных кухнях множества народов мира. В Китае это — цзяоцзы, баоцзы, вонтоны, шуй яо и известное нам слово дим-сам, которое на самом деле означает закуски в целом. Аналоги пельменей есть в корейской кухне и кухне Тибета, Средней Азии и Кавказа — манты, хинкали, позы, момо, манду, тушпара и чучвара, дюшбара, чошура (в Крыму пельмени называются татараш), в еврейской кухне — креплах. В Италии есть равиоли и тортеллини, на юге Германии готовят блюдо маульташен, в западных областях России и в Белоруссии — колдуны. Натиск с востока

Мнение о том, что русские позаимствовали блюдо у коренных народов Приуралья и Сибири стало рабочей гипотезой в происхождении пельменей. Продвижение русских на восток вызывало множество культурных открытий для обеих сторон, в число которых вошли и пельмени. Скорее всего, к коренным народам северо-востока европейской части России — пермякам, коми, удмуртам, а также сибирским татарам пельмени проникли с юга — с территории современного Китая и Монголии. Первый пельмень

Так где же был слеплен самый первый пельмень? История появления пельменей в различных странах довольно запутанная. Для исследователей вопроса это блюдо стало маркером диффузии культур. Именно пельмени демонстрируют то, как в русской культуре приживались восточные заимствования. Трудности терминологии

Интересно, что еще в XIX веке, само слово «пельмень» не было в ходу и входило в «Словарь, употребляемых в Сибири слов и выражений (провинциализмов)». Этот факт дает понять, что история пельменей уходит своими корнями не так глубоко в прошлое, как принято считать. Еще в позапрошлом веке к пельменям относились как к диковинному традиционному блюду сибиряков. В то же время, в центральной России существует популярное блюдо, которое именуется «ушки» и представляет собой полноценные пельмени. Хождение за три моря

Нетрудно предположить, что блюда, так или иначе напоминающие пельмени, проникали на территорию Руси в разные времена из самых разных культур. Еще новгородские купцы вели торговлю со Средней Азией и Китаем, а во время продвижения русских на восток подобные связи значительно усилились. Другое дело, что блюда эти везде назывались по-разному — ушки, шурубарки, пельняни. И только к концу 19-го века все это объединилось под единым названием, которое известно и сейчас.