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PepsiCo запустил новый \"персонализированный\" напиток Drinkfinity
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PepsiCo запустил новый \"персонализированный\" напиток Drinkfinity 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
PepsiCo запустила новый бренд для энергичных людей — «персонализированный» напиток Drinkfinity. Слоган «Открой, выдави и встряхни» (Peel, Pop and Shake) отражает способ приготовления напитка: набор Drinkfinity включает многоразовую бутылку, а также капсулы с сухими и жидкими компонентами. Потребителю достаточно выбрать один из предлагаемых вкусов, наполнить бутылку водой и смешать воду с содержимым капсулы.
Drinkfinity можно назвать стартапом, зародившимся внутри компании. Занимались им сотрудники латиноамериканского подразделения PepsiCo, поэтому новый продукт опробовали сначала в Бразилии. Вдохновителями Drinkfinity называют Луиса Монтойю, президента PepsiCo Latin America Beverages, и Эрнана Марию, отвечавшего за инновации в Латинской Америке. Пилотный проект стартовал в 2014 году, и теперь компания решила вывести его на другие рынки.
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Создатели пытались найти баланс между здоровым образом жизни и разнообразием, между потребностями людей и планеты. Таким образом, Drinkfinity объединил в себе инновации, экологичность и индивидуальный подход. Так, бутылка не содержит BPA (бисфенол-А), а в 2018 году доллар с каждой покупки в США будет поступать движению Water.org. При производстве Drinkfinity не используются искусственные ароматизаторы и подсластители, при этом в каждой капсуле содержатся витамины C и E, а кофеина в ней столько же, сколько в чашке кофе.
Oдна порция напитка имеет энергетическую ценность 30−80 ккал, а в линейка включает 12 разнообразных вкусов. Как уверяет производитель, Drinkfinity является отличным спортивным напитком-электролитом. Еще одна особенность Drinkfinity — наборы будут продавать только онлайн. Бутылка обойдется в 20 долларов, а комплект из четырех капсул будет стоить от 5 до 6,5 доллара.
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