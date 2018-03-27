Жителей Подмосковья предупредили о продаже опасных сметаны и масла

Роспотребнадзор Подмосковья предупредил о сметане марки «Деревенская», «Утренняя дойка» и сливочном масле «Крестьянское», которые могут оказаться опасными и вызвать отравление, так как не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области информирует о выявленных фактах оборота недоброкачественной молочной продукции: сметана марки «Деревенская», «Утренней дойки», торговая марка ИП Ильюхин К. А., а также масла сливочного «Крестьянское» м. д. ж. 72,5%, 82,5% в/с, п/с и масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» 72,5% NewPremium производства ООО «Агрореконструкция», — говорится в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, данные организации не осуществляют производственную деятельность по фактическому адресу, указанному в товаросопроводительных документах и на этикетках: Иркутская область, Усолье-Сибирское, в 780 метрах на юго-запад от здания заводоуправления ОАО «Усольехимпром».

Как заключается в сообщении, продукция предприятий не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза-ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», может быть опасной и вызвать пищевое отравление.