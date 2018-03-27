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Шарики ризотто
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Шарики ризотто 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
рис — 150 г  масло оливковое — 200 г  петрушка — 5 г  пармезан — 15 г  яйцо — 1 шт.
панировочные сухари — 40 г  белые грибы — 40 г  моцарелла — 20 г  соль — 2 г  перец — 1 г  Приготовление:
Добавьте в готовый рис яйцо, зелень, панировочные сухари, пармезан, хорошенько перемешайте. Измельчите белые грибы и моцареллу. Далее сформируйте шарики ризотто, спрячьте внутрь моцареллу и белые грибы. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Обжарьте шарики в масле с тимьяном до образования золотистой корочки.
Элементарно, не так ли?
Приятного аппетита!
А вот и видео:
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