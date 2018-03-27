Шарики ризотто

Вам понадобится:

рис — 150 г масло оливковое — 200 г петрушка — 5 г пармезан — 15 г яйцо — 1 шт.

панировочные сухари — 40 г белые грибы — 40 г моцарелла — 20 г соль — 2 г перец — 1 г Приготовление:

Добавьте в готовый рис яйцо, зелень, панировочные сухари, пармезан, хорошенько перемешайте. Измельчите белые грибы и моцареллу. Далее сформируйте шарики ризотто, спрячьте внутрь моцареллу и белые грибы. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Обжарьте шарики в масле с тимьяном до образования золотистой корочки.

Элементарно, не так ли?

Приятного аппетита!

А вот и видео: