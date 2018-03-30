Готовимся к Пасхе: рецепты вкусных куличей

Очень скоро большинство российских хозяюшек начнет составлять праздничное меню для главного православного события — Пасхи. В это Светлое Воскресенье на семейном столе обязательно должен быть его главный атрибут — кулич или пасха. Предлагаем вам несколько проверенных рецептов куличей, которые обязательно порадуют вкусом и ароматом.

Фудблогер Ульяна Хорунжа, испробовав немало рецептов куличей, предлагает приготовить масляный кулич, утверждая, что он получается невероятно нежным и воздушным. Для кулича: 15 гр свежих дрожжей (или 1,5 ч. л.сухих) 40 мл теплого молока 250 г муки 30 г сахара 3 яйца (среднего размера) 170 г мягкого сливочного масла 0.5 ч. л. соли Для глазури: 1 белок 220 г сахарной пудры сок лимона (пару капель)

Способ приготовления: 1. Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст.л. сахара и дать постоять 10-15 мин. 2. В чашу миксера или миску просеять муку, добавить сахар, разведенные дрожжи и яйца. Вымешивать на протяжении 10-15 минут до гладкой и упругой консистенции теста. 3. Постепенно, кусочек за кусочком, добавить мягкое масло, каждый раз хорошо вымешивая тесто. В самом конце добавить соль и вымешивать еще 1-2 минуты. 4. Накрыть тесто слегка влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 2 часа. 5. По истечении указанного времени аккуратно обмять тесто руками, закрыть миску пищевой пленкой и оставить на 4 часа, а лучше — на ночь в холодильнике. 6. Перед формовкой куличей вынуть тесто из холодильника и дать ему «согреться» при комнатной температуре 20-30 мин. 7. Форму для выпечки смазать маслом, выложить тесто, накрыть форму фольгой или кухонным полотенцем и оставить в теплом месте на 2.5-3 часа. 8. Выпекать куличи в разогретой до 180С духовке на протяжении 30-35 мин. 9. Готовый кулич остудить на решетке и покрыть глазурью.

Фудблогер Эмма Матевосян представляет рецепт дрожжевого творожного кулича с молочной глазурью. Ингредиенты: 200 г творога 9% + 20 мл молока 100 г сливочного масла 2 яйца 1 желток 165 г сахара (можно меньше) 360 г пшеничной муки 1 стакан изюма или сухофруктов +1,5 сл муки 1/4 чл соли ваниль Опара: 22 г свежих дрожжей или 8 г сухих 50 мл теплого молока 1 с. л. муки 1 ч. л. сахара Прянности: 1/4 ч. л. гвоздикы 1/2 ч. л. корицы 1/2 ч. л. мускатного ореха 1/2 ч. л. кардамона Приготовление: 1. Приготовить опару, в теплое молоко добавить сахар, раскрошить живые дрожжи или всыпать сухие, смешать и всыпать 1 с. л. муки, слегка взбить венчиком или вилкой. Отложить в сторону на 15-20 минут. Опара должна увеличиться в 3-4 раза. 2. Яйца и желток взбить с сахаром до бела и пышности (на большой скорости, 3-5 минут). 3. Творог с 20 мл молока взбить в блендере, масло растопить, слегка остудить и добавить все вместе с творогом к яичной массе. Слегка взбить все до полного смешения ингредиентов, добавить соль и ваниль. Добавить подошедшую опару и снова все взбить на маленькой скорости до смешения (можно также тщательно перемешать ложкой). 4. Муку с пряностями смешать и просеять. Добавить постепенно к жидкой массе, взбивать на маленькой скорости или мешать ложкой. Тесто получается мягким и липким, но не жидким, с ложки стекать и падать не должно. 5. Изюм предварительно замочить в теплой воде и высушить. Обсыпать изюм 1,5 с. л. муки и перемешать так, чтобы они полностью были покрыты мукой. Добавить в тесто и вмешать внутрь изюм, силиконовой лопаткой или деревянной ложкой. 6. Тесто должно лежать в большой миске или кастрюле, оно увеличивается в размере и ему нужно достаточно места. Закрыть миску пленкой и положить в теплое место на 2-3 часа. Тесто должно увеличиться минимум в два раза. Чтобы избежать сквозняков, можно миску положить в микроволновку или в духовой шкаф. Чтобы ускорить процесс, можно предварительно слегка разогреть духовку, выключить ее и затем положить в теплую духовку миску с тестом. А в микроволновку ставить кружку с кипятком, но не включать ее! 7. Подготовить формы для выпечки. При необходимости смазать маслом и обсыпать мукой. Подошедшее тесто обмять, выпустить воздушные пузыри. Заполнить формы на 1/3, если хотите более пористые куличи, и на 1/2, если хотите чуть более плотные. Обмазать верхушки куличей растительным маслом и сгладить их, чтобы шапка была чуть более гладкая в итоге. Поставить формы с куличами в теплое место на 40-50 минут, они должны увеличиться в двое. 8. Разогреть духовку до 180 градусов. Аккуратно без лишней тряски положить противень с куличами в духовку. Не открывать дверце духовки первые 10-15 минут, если формы маленькие, и первые 20-30 минут, если формы большие. Когда подрумянится шапка, накрыть ее фольгой, чтобы сохранить красивый цвет и не дать ему стать темно коричневым. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна выйти сухой. Печь маленькие куличи 25-30 минут, большие — 50-60 минут.

Как приготовить глазурь: 225 г сахарной пудры 30-45 мл (2-3 с. л. горячей воды или молока 37-40 градусов) 1 чл лимонного сока если глазурь на воде. Можно добавить любую эссенцию для вкуса Просеять сахарную пудру, влить постепенно воду, растереть массу деревянной ложкой или резиновой лопаточкой до консистенции густой сметаны. Взбивать, пока масса не станет белой и однородной. Воду не стоит вливать сразу, так можно проконтролировать густоту глазури. По желанию можно добавить пару капель пищевого красителя.

Если вы предпочитаете выпечку без дрожжей, рецепт творожного кулича с сушеной клюквой и изюмом от блогера Елены как раз вам подойдет. Ингредиенты (для 2-х куличей диаметром 8,5 см и 10,5 см): 200 г творога (5-9%), 4 яйца, 220-240 г муки, 200 г слив масла, 100 г крахмала, 150 г сахара, 150 г любых сухофруктов (можно сухофрукты + орехи, семечки), цедра 1 апельсина, 10 г разрыхлителя, 1 ч.л. ванилина. Приготовление: 1. Масло растопить. Творог протереть через сито. В миску вбить яйца, добавить сахар, ванилин и хорошо взбить миксером до пышной массы. Добавить творог, взбить, добавить масло и разрыхлитель, взбить, добавить крахмал и цедру апельсина и снова все хорошенько взбить. 2. Далее частями ввести просеянную муку и все хорошо перемешать. Получается масса как густая сметана (если масса жидкая, добавить ещё немного муки). 3. Тесто распределить по формочкам (не до самого края) и отправить в разогретую до 180 г духовку на 40-60 мин. Первые 30 мин духовку не открывать. Если верх сильно печётся, можно накрыть куличи фольгой и допекать дальше.