Творожная пасха: выбираем лучшие рецепты

Близится светлый праздник Пасхи, а его невозможно представить без разнообразных угощений. Одним из традиционных блюд в это воскресенье является пасха — блюдо из творога и различных добавок. Предлагаем вам несколько рецептов, которые обязательно понравятся вам и вашим близким.

Каждая хозяйка наверняка знает классический рецепт приготовления творожной пасхи. Однако почему бы в этом году не попробовать что-то новенькое? Предлагаем вам несколько вариантов того, как можно разнообразить привычное блюдо, тем самым порадовав себя и своих близких. Оригинальный рецепт творожная пасха с вареной сгущенкой, орехами и изюмом предлагает любительница вкусной еды и красивых фотографий Елена. Ингредиенты (форма на 1 кг): 500 г жирного творога (9%), 1 банка варёной сгущёнки (380 г), 150 г 20% сметаны, 150 г сливочного масла, 150-200 г любых наполнителей (100 г изюма и 100 г орехов) Приготовление: Творог протереть через сито. В глубокой миске взбить миксером масло, творог и сметану, добавить варёную сгущёнку, взбить, добавить наполнители, перемешать. Форму для пасхи застелить мокрой марлей в 2 раза и выложить творожную массу, концы марли завернуть, сверху положить плоскую тарелку и поставить под пресс на не менее 12 часов, лучше на сутки. Потом аккуратно переложить на тарелку, снять форму и марлю, украсить по своему желанию.

Если вы еще ни разу не готовили шоколадную пасху, обязательно попробуйте это сделать в этом году, воспользовавшись рецептом фудфотографа Марины. Ингредиенты: творог 500 гр. сахарная пудра 130 гр. масло сливочное 50 гр. шоколад тёмный 130 гр. сливки 33% 100 мл. клюква вяленая 80 гр. Приготовление: 1. Творог для пасхи можно использовать любой, но если вы используете покупной творог, рекомендуем подвесить его на несколько часов в тройном слое марли, чтобы избавиться от лишней жидкости. 2. От сахарной пудры отложить горсть (10 гр.), остальную пудру вместе с маслом комнатной температуры взбить с помощью миксера или погружного блендера до воздушной крошки, добавить творог, взбивать еще 2 минуты. 3. В миску поломать темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. В микроволновке или в ковшике на медленном огне разогреть сливки, не доводя до кипения, и сразу влить их в шоколад. Активно размешать венчиком до однородного состояния. Отставить в сторону остывать. 4. Марлю сложить в 3-4 слоя, намочить, выжать и выложить в перевернутую вверх дном пасочницу так, чтобы края марли свисали со всех сторон. Добавить остывший шоколад в творог, всыпать вяленую клюкву, предварительно размешанную с 10 гр. сахарной пудры, размешать до однородного состояния. 5. Очень плотно, избегая пустот, наполнить пасочницу творожной массой до краев, утрамбовать спатулой и завернуть края марли. Выложить пасочницу вверх дном в глубокую миску, чтобы с пасхи легко могла стекать жидкость. Сверху выложить груз. Убрать на 14-18 часов в холодильник (периодически сливать жидкость). 6. Убрать груз с пасочницы, вынуть из миски, развернуть края марли. Накрыть пасочницу тарелкой и вместе с ней перевернуть пасху широким основанием на блюдо. Освободить пасху от пасочницы и аккуратно убрать марлю, чтобы не повредить рисунок.