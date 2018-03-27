Почему рассада томатов плохо растёт даже после подкормки?

До посадки рассады в теплицу остаётся чуть больше месяца. Росточки нужно не только сохранить, но и вырастить здоровыми. Но что, если вся забота и неоднократные подкормки только замедляют её рост?

«Я рассаду стараюсь не кормить, — отвечает учёный агроном Людмила Пашнина. — Для рассады мы берём хорошую почву: дерновую землю, перегной или покупаем живую или универсальную землю, она богатая микроэлементами. А вы ещё добавляете свою подкормку. Вы просто перекармливаете рассаду, поэтому она себя так плохо чувствует.

Что можно сделать? Применить перекись водорода — это атомарный кислород, он питает корни. Попробуйте развести две столовые ложки 3% перекиси на 1 литр воды и понемножку полить и опрыснуть рассаду. Внимательно наблюдайте за её состоянием.

А лучше даже начать с более слабого раствора 1 ст. ложка перекиси на 1 литр воды.

Не стоит забывать, что дополнительная подкормка и так крепкой зелёной рассаде даёт только буйный рост. А на дворе только апрель, до высадки в теплицы ещё месяц!".