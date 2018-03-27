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Почему рассада томатов плохо растёт даже после подкормки?
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Почему рассада томатов плохо растёт даже после подкормки? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
До посадки рассады в теплицу остаётся чуть больше месяца. Росточки нужно не только сохранить, но и вырастить здоровыми. Но что, если вся забота и неоднократные подкормки только замедляют её рост?
«Я рассаду стараюсь не кормить, — отвечает учёный агроном Людмила Пашнина. — Для рассады мы берём хорошую почву: дерновую землю, перегной или покупаем живую или универсальную землю, она богатая микроэлементами. А вы ещё добавляете свою подкормку. Вы просто перекармливаете рассаду, поэтому она себя так плохо чувствует.
Что можно сделать? Применить перекись водорода — это атомарный кислород, он питает корни. Попробуйте развести две столовые ложки 3% перекиси на 1 литр воды и понемножку полить и опрыснуть рассаду. Внимательно наблюдайте за её состоянием.
А лучше даже начать с более слабого раствора 1 ст. ложка перекиси на 1 литр воды.
Не стоит забывать, что дополнительная подкормка и так крепкой зелёной рассаде даёт только буйный рост. А на дворе только апрель, до высадки в теплицы ещё месяц!".
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