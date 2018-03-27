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Первоклассники из Куркина побывали на вкусной экскурсии
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Первоклассники из Куркина побывали на вкусной экскурсии 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Ученики 1 класса школы № 1298 «Профиль Куркино» побывали на экскурсии на фабрике мороженого и познакомились с процессом изготовления любимого лакомства.
Экскурсовод очень доходчиво и интересно объяснял детям всю цепочку производства мороженого. Сначала мы увидели, как из автомата выскакивают хрустящие вафельные стаканчики, и всем раздали по стаканчику. Затем нас провели к линии по производству мороженого. Все, как заворожённые, смотрели, как по конвейеру едут брикеты с мороженым. И тут ребятам раздали только что приготовленные свежайшие фисташковые рожки — восторгу не было предела! Когда весь производственный процесс был изучен, пришло время немного позаниматься вкусным творчеством. Ребят пригласили в специальную комнату, где им предстояло при помощи различных соусов (шоколадного, карамельного, клубничного) раскрасить тарелочки. Потом на эти тарелочки ребятам положили по три шарика мороженого.
На прощание каждый юный экскурсант получил в подарок набор памятных сувениров об экскурсии. (ск)
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