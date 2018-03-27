Плата за дефицит калорий. Чем опасны коктейли для похудения?

Практически каждому человеку с лишним весом знакомые предлагали похудеть с помощью специальных чудо-коктейлей и диетических каш-супов быстрого приготовления, убеждая, что они совсем не вредят организму. Цена на них настолько высока, что невольно задумываешься — а стоят ли они того? Нутрициолог Елена Бойко провела разбор этой продукции по составу и рассказала SPB.AIF.RU о результатах.

Худеем от дефицита

Ещё пять лет назад сама Елена была дамой с довольно роскошными формами. Но взявшись за себя, девушка за четыре месяца избавилась от полутора десятков лишних килограмм и уже четыре года удерживает вес. Поэтому она не только теоретик, но и практик, который точно знает, что никаких чудо-средств для похудения не нужно, если есть желание быть стройной и красивой.

«В самом начале своего пути к фигуре мечты я начала очень пристально изучать состав тех продуктов, которые я ем. Конечно, и продукция «сетевиков» не осталась без внимания», — говорит эксперт.

Елена сделала заключение, что в основе этих коктейлей и прочей «похудательной продукции» лежит банальный дефицит калорий. Скинуть лишние килограммы на них можно. Но диетолог-нутрициолог уверена, что, убрав вредности из рациона, большинство людей и без всяких коктейлей уже начнёт худеть. Вместо коктейлей можно есть любую другую белковую пищу. При этом полностью исключать углеводы нельзя. Следствием станет нарушенный обмен веществ, молниеносный набор веса в дальнейшем, большой ущерб здоровью.

«Никакой магии здесь нет, только физиология, худеем мы не от коктейлей, а от дефицита килокалорий, — отмечает она. — 20%-ный дефицит калорий и регулярная физическая активность вкупе не могут не дать результат».

В народе бытует мнение, что подобная сетевая продукция вызывает привыкание и даже зависимость. Но Елена Бойко успокоила — компонентов, которые вызывают привыкание на физиологическом уровне, там нет. Но всё-таки их не рекомендуется употреблять беременным, а тем более давать детям, ведь в составе присутствуют гормоноподобные вещества, способные оказать негативное воздействие на эндокринную систему.

Заявление о «витаминизированности» этих коктейлей, по мнению специалиста, тоже слишком преувеличено. Витамины и минералы в них присутствуют в ненатуральном, синтетическом виде, поэтому усваиваются далеко не полностью. А в порции коктейля их совсем немного, даже до четверти суточной нормы не дотягивает.

«Это один из маркетинговых ходов, — объясняет Елена. — Употребляя обычные гречку, овсянку, яблоки, яйца, кефир и другие продукты, вы точно также получаете и витамины, и минералы. Если рацион разнообразен и сбалансирован, то с едой вы получите куда больше полезных веществ, чем из этих коктейлей».

Так что же в составе?

Согласно результатам исследования нутрициолога, основа таких коктейлей, как правило, обычный протеин (белок в виде порошка). К нему добавлено небольшое количество простых углеводов, ароматизаторы, стабилизаторы и, возможно, тот самый синтетический витаминно-минеральный комплекс, о котором упоминается выше.

«При этом важно понимать, что основной ингредиент — соевый белок — имеет низкую биологическую ценность по сравнению с любым другим видом белка (яичным, молочным, сывороточным), — уточняет Елена. — У него неполноценный аминокислотный состав, он плохо усваивается и отличается низкой себестоимостью. Соя значительно уступает по своей биологической ценности белку из яиц, молочных продуктов, рыбы, мяса. И что интересно — соевая мука, которая и является основной коктейлей, широко применяется при вскармливании скота».

Так почему же тогда стоимость коктейлей и порошков такая высокая? Если говорить о продукции, которая распространяется сетевиками, то в данном случае в стоимость входят большие затраты на рекламу и процент прибыли продавцам. При этом аналогичные продукты можно найти в любом магазине спортивного питания. В пересчёте на количество порций, выйдет в несколько раз дешевле.

Худеем в магазине

Каждый, кто ходит по магазинам, наверняка случайно попадал в отдел с «диетическими продуктами». Сейчас там небывалый ажиотаж — весна на дворе, всем срочно надо худеть. А упаковки быстрых каш, супов-пюре, борщей на прилавках пестрят надписями типа «Диетический», «Стройность», «Худеем за неделю». И разве важна цена вопроса, когда на носу — лето, пляжный сезон? Однако и здесь не стоит торопиться с покупкой. Елена Бойко тщательно изучила составы этих диетических быстроблюд, а потом отправилась в отдел с быстрорастворимой пищей.

«Составы очень напомнили мне друг друга, — говорит эксперт. — К примеру, диетическая овсяная каша с черникой за 26 рублей имеет в составе овсяные хлопья, фруктозу, кукурузный сироп, растительное масло, молочный белок, соль, инулин, чернику, ароматизатор, мальтодекстрин, витамины. А в составе быстрорастворимой кашки за 18 рублей оказалось всего пять ингредиентов — овсяные хлопья, сахар, черника, соль, ароматизатор. Получилось, что состав обычной растворимой каши куда лучше, чем состав так называемой «каши для похудения».

Однако польза быстрорастворимых каш и супов тоже весьма сомнительна. Вместо них Елена Бойко рекомендует взять обычный творог, горсть ягод (пусть даже замороженных) и пару ложек отрубей. Так получится ещё более сбалансированный и куда более натуральный продукт.

Напоследок Елена призналась, что ради интереса она, конечно же, пробовала диетические коктейли и кашки. «Отвращения у меня они не вызвали, но привкус добавок, как в быстрорастворимых кашах/супах, в них отчётливо присутствует, — говорит специалист. — Я всё-таки отдаю предпочтение натуральным продуктам».