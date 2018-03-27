Как питаться беременным? 

Давным-давно было отмечено, что женщина в период беременности очень меняется, как внешне, так и внутренне. И это не удивительно, так как у нее под сердцем растет такая маленькая, но такая дорогая жизнь. Женщина, в период ожидания малыша становится нежной, женственной и ласковой. Очень важно едва ощутив первые признаки беременности быть внимательной и заботливой к развитию ребенка. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что когда женщина вынашивает малыша, очень важно чтобы ее окружали максимальной заботой, лаской и вниманием., так как беременной женщине очень важно испытывать как можно больше положительных эмоций, которые очень хорошо сказываются и на состояние ребенка. Хоть и трудно быть всегда в хорошем расположении духа из-за постоянного нестабильного гормонального фона. Старайтесь находить приятные моменты в каждом дне. Женщине в период ожидания появления на свет маленького чуда очень полезно гулять на свежем воздухе. Возьмите женский журнал, посидите на лавочке в парке и почитайте его, так как свежий воздух благоприятно влияет на обмен веществ и усваивания пищи. Так же будущей мамочке стоит обращать придельное внимание к весу, который прибавляется., так как переизбыток его ведет не только к проблемам со здоровьем, а и к осложнениям во время родом. Да и сбросить лишние килограммы после родов будет не так уж и просто. Во время беременности стоит отказаться от жиросодержащих продуктов и тех, в которых много углеродов. Стоит более внимательно относиться к употреблению шоколада, мучных продуктов, соли и сахара. Употребляйте вареную морскую рыбу и отварную говядину. Полезно употреблять домашний творог и молоко, которые богаты на белок и кальций. Именно эти элементы отвечают за крепость костей и ногтей, густоту волос у мамы и ее малыша. Весьма рекомендуется женщинам в период беременности придерживаться диеты Елены Малышевой. Это диетолог, который разработал специальное рациональное питание богатое на витамины. Ее диеты легкие доступны и не имеют противопоказаний. Будучи в положении стоит понимать, что все, что вы едите отразиться на здоровье и развитии ребенка. Кушайте часто, но маленькими порциями, которые легко и быстро усваиваются и перевариваются. Перекусывайте отварными овощами и фруктами. Очень полезны яблока, бананы, клубника, черешня и ананас. Более осторожно стоит употреблять апельсины, мандарины и вишню, так как они имеют высокое содержание витамина С. Ранее эксперты рассказали, что нужно есть беременным.