Как приготовить бурбон в домашних условиях

Каждый хоть раз в жизни мечтал приготовить в домашних условиях жгучее пойло небесной красоты и ангельского вкуса, чтобы лишний раз не бежать в магазин и самоутвердиться в глазах предков, которые веками гнали самогон. Но теперь простая смага из того, что было, не соответствует запросам изнеженных граждан. Им подавай элитные напитки, например виски. Хотя тот же виски — обычный самогон, только красиво называется. Попробуем приготовить самый брутальный из славной семьи вискарей — кукурузный, который еще называется бурбоном. В США его назвали национальным напитком, а ведь это не что иное, как деревенский кукурузный самогон. Но сколько песен о нем спел Том Уэйтс и иже с ним. Даже язык не поворачивается говорить про него что-то плохое.

Шаг 1: Выбор базы

Итак, ржи и ячменю ты предпочел кукурузу. А что, хороший и полезный злак, из всех перечисленных дает больше всего сахара. Причем из цельных зерен получается достаточно грубый напиток, поэтому лучше пойти в супермаркет и купить кукурузную крупу или муку. Но из чего бы ты ни готовил, без солода не обойтись. Именно он превратит крахмал в сахар: ржаной или ячменный — разницы никакой. Желательно посветлее. Единственное, постарайся найти не пивной солод. Есть вариант приготовления самогона без дрожжей, но с сахаром. Но это слишком брутально и сложно.

Шаг 2: Готовим свою базу

Итак, начинается магия. Для начала нужно разварить кукурузу, чтобы пустить крахмал. Тут уж каждый сам выбирает себе устройство. Наливаем воду (всего на 2 кг сусла должно быть 7 литров), разогреваем до 50 градусов, высыпаем крупу. Провариваем все это 15 минут при той же температуре, периодически перемешивая. Затем поднимаем температуру до 65°C и помешиваем еще 15 минут. Следом выливаем литр воды и нагреваем до 80 градусов. Добавляем 30 г. солода (на 1,5 кг крупы должно быть всего 300 г). Затем наступает самый сложный момент: варим сусло при 100 градусах около 2 часов, постоянно помешивая (здесь очень пригодится автоматическая мешалка). Далее всю эту прелесть нужно остудить до температуры 62-65 градусов и внести остальной солод. Тут без термометра не обойтись, ибо высокая температура погубит ферменты, а низкая — сильно удлинит процесс. Дальше необходимо соблюсти температурную паузу и в течение 2-х часов поддерживать температуру в диапазоне 60-65 градусов.

Шаг 3: Брожение

Теперь самое важное: нужно внести дрожжи. Обычные пекарские дрожжи, которые продаются в пакетиках. Главное, остуди варево до 25-30 градусов. Никакого секрета в разведении дрожжей нет — просто следуй инструкции на упаковке. Пропорция проста: на 10 литров — 20 граммов сухих дрожжей. Теперь начинается самый мучительный процесс —брожение. Спрячь получившуюся кисю-мисю подальше и дай ей как следует забродить. Хочешь — натяни перчатку, хочешь — поставь гидрозатвор. Если есть домашняя пивоварня, то в ней есть все необходимое для брожения. Процесс в среднем занимает около 3-5 суток — иногда неделю. Если все замешано правильно, то бродить месиво начнет уже через 2-3 часа. Естественно, если брожения нет, а спиртовой амбре в воздухе витает, то процесс прекратился. Значит медлить нельзя, и нужно как можно скорее все перегнать. И кстати, не поленись — процеди брагу через марлю.

Шаг 4: Перегонка

А теперь процесс сродни алхимии — перегонка. Настал тот день, когда надо обратиться к отцу или деду, склонить перед ними колено и попросить: «О великий магистр, научи меня своему мастерству!». В нашей стране сухого закона нет, и потому приобрести аппарат для дистилляции не сложно. Если в наличии есть прямые руки и нужные инструменты, то аппарат вполне можно произвести самому из сподручных средств. В процессе особой премудрости нет. Заливаем брагу в куб и начинаем гнать. Обязательно используем двойную перегонку, поскольку зерновые неохотно отдают спирт. После первой перегонки получается нечто крепостью до 30% — нам этого мало. Не дожидаясь просветления, гоним повторно. Второй раз нагреваем не спеша, отделяя «головы» (он же «первач» — начальная фракция, которую ты только что гнал) примерно на 10% от общего спирта. Получается насыщенная дрянь, крепостью 50-70%, которая в миру называется «white dog» — обычный кукурузный самогон.

Шаг 5: Настаиваем

Чтобы полученное превратилось в виски или бурбон, его нужно разбавить водой до 45-50%. Если не терпится выпить, то амброзию можно вылить в стеклянную банку, герметично закрыть, выдержать 1-2 суток. Но чтобы самогон стал виски, его нужно выдержать в бочке. Достать их сегодня не проблема. Кедр, дуб — главное, чтобы не ДВП. Лучше брать маленькие бочонки, поскольку из соотношения площади поверхности к массе алкоголя спирту будет проще поглощать качества древесины — характерные нотки в аромате и вкусе — и другие компоненты, которые поступают непосредственно из самого дерева. В маленькой бочке дистиллят облагораживается за 3 месяца. А если нужен шедевр, то придется запастись терпением и выждать мучительные 9 месяцев. Считается, что бочка должна быть обожженной, тогда в нее не нужно будет добавлять карамель и прочие ароматизаторы. Получившийся дистиллят совершенно не капризный, поэтому выдерживать его можно в квартире.