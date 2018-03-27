Народные средства от изжоги

Изжога возникает вследствие попадания желудочного сока на слизистую оболочку пищевода. Причиной этому могут быть вредные привычки, нездоровое питание, а так же прием некоторых лекарств. Избавиться от неприятных ощущений вполне возможно с помощью народных средств. Сайт МедикФорум собрал список народных средств от этой проблемы. Сырой картофель. Можно употреблять целые клубни, но эффективней выжать из них сок. Достаточно будет 100-150 мл принять натощак и пару раз на протяжении дня перед едой. Прошлогодняя картошка не подойдет: в ней меньше витаминов. При сахарном диабете этот способ запрещен. Чай с ромашкой. Эта травка продается в любой аптеке или без труда собирается собственноручно. Для получения эффекта необходимо три раза в день выпивать по стакану ромашкового настоя. Не рекомендуется принимать беременным. Миндаль. Эти орехи содержат в себе большое количество жирного масла и помогут обезвредить кислоту в желудке. Достаточно съесть несколько штук, очистив их от кожуры. Семена льна. Лучше всего подходит для избавления от ночной изжоги. Чайную ложку измельченного семени растворить в стакане кипятка и остудить. Пить по 50 г перед сном или во время обострения. Пищевая сода, вопреки распространенному мнению, делу не поможет. Ее употребление вызывает образование углекислого газа в желудке, приводящего к рецидиву. Зная перечисленные нехитрые методы борьбы с изжогой, можно самостоятельно покончить с внутренним дискомфортом, не используя медикаменты. Ранее было доказано, что средства от изжоги могут провоцировать инсульт.