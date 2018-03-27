Средиземноморская диета: основные принципы. Какие продукты можно есть?

Разбираемся в особенностях и принципах средиземноморской диеты.

Близится лето, а это значит, что многие из нас всё чаще задумываются о похудении. Стоит ли придерживаться какой-нибудь диеты? Для ответа на этот вопрос стоит узнать подробнее о существующих принципах питания и принять осмысленное решение. Мы расскажем об основе некоторых диет для того, чтобы вы смогли найти то, что подходит вам лучше всего. Начнём со средиземноморской.

Развиваем пищевые привычки: почему диета так называется?

Несмотря на своё название, средиземноморская диета — это скорее лишь собрание пищевых привычек, чем определённая система или инструкция питания. Эти принципы питания характерный для жителей Средиземноморья, от чего диета и получила своё наименование. Её популярность объяснить просто: жители юга Франции потребляют довольно большое количество жира, но имеют более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, чем, например, жители США.

Основа диеты

Конечно, традиции питания средиземноморских стран отличаются между собой из-за культуры, этнического фона и религии. Однако они имеют и схожие черты.

Что делает диету эффективной?

Учёные и диетологи не раз проводили исследования с целью выделить составляющие диеты, которые дают столь сильный медицинский эффект. Говорили, что это жирная рыба, морепродукты, оливковое масло, красное вино. Тем не менее систематические исследования показали, что нельзя выделить отдельные компоненты. А всё-таки положительный эффект оспорить не удаётся.

Типичные продукты для средиземноморской диеты: