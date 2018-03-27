Гороховый суп с рисом 

Простой рецепт вкусного супа с зеленым горошком, рисом и соусом песто. Прекрасный рецепт первого блюда из свежих овощей!
Ингредиенты
Сливочное масло
2 ст. л.
орзо
40 г рис 150 г куриный бульон
1,5 л оливковое масло
80 мл морковь
4 шт соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
зеленый горошек
300 г петрушка (листья)
1 пучок
тертый пармезан
30 г кедровые орехи
3 ст. л.
чеснок
1-2 зубчика
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Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
В средней кастрюле растопите масло. Положите орзо и обжарьте до золотистого цвета. Положите рис, залейте 0,5 л. бульона и доведите до легкого кипения. Прикройте крышкой и варите пока рис не будет готов, мешайте.
Одновременно разогрейте в большой кастрюле 2 ст. л. оливкового масла. Положите порезанную кубиками морковку, добавьте соль и перец. Готовьте до мягкости. Залейте оставшийся бульон и положите горошек. Доведите до кипения, затем сделайте огонь до минимума.
В блендер положите петрушку, чеснок, кедровые орешки и сыр пармезан. Залейте оставшееся оливковое масло и измельчите до однородной консистенции. Перемешайте полученный песто с готовым рисом.
Разложите рис по тарелкам и залейте бульоном с горошком и морковью. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!