Гороховый суп с рисом

Простой рецепт вкусного супа с зеленым горошком, рисом и соусом песто. Прекрасный рецепт первого блюда из свежих овощей!

Ингредиенты

Сливочное масло

2 ст. л.

орзо

40 г рис 150 г куриный бульон

1,5 л оливковое масло

80 мл морковь

4 шт соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

зеленый горошек

300 г петрушка (листья)

1 пучок

тертый пармезан

30 г кедровые орехи

3 ст. л.

чеснок

1-2 зубчика

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Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

В средней кастрюле растопите масло. Положите орзо и обжарьте до золотистого цвета. Положите рис, залейте 0,5 л. бульона и доведите до легкого кипения. Прикройте крышкой и варите пока рис не будет готов, мешайте.

Одновременно разогрейте в большой кастрюле 2 ст. л. оливкового масла. Положите порезанную кубиками морковку, добавьте соль и перец. Готовьте до мягкости. Залейте оставшийся бульон и положите горошек. Доведите до кипения, затем сделайте огонь до минимума.

В блендер положите петрушку, чеснок, кедровые орешки и сыр пармезан. Залейте оставшееся оливковое масло и измельчите до однородной консистенции. Перемешайте полученный песто с готовым рисом.

Разложите рис по тарелкам и залейте бульоном с горошком и морковью. Подавайте горячим.

Приятного аппетита!