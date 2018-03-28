Как приготовить луковый суп с сырными сухариками

Рецепт приготовления лукового супа с добавлением пива и хрустящими сырными сухариками! Вкуснее этого лукового супа не найти!

Ингредиенты

Оливковое масло

60 мл лук (крупный)

3 шт светлое пиво (в идеале — эль)

120 мл куриный бульон

600 мл говяжий бульон

350 мл темный хлеб

200 г голубой сыр 130 г соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

зеленый лук по вкусу

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Время готовки

1 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Поставьте духовку на 210 градусов.

Залейте 2 с. л. масла в сотейник. Положите порезанный полукольцами лук. Сделайте огонь меньше и готовьте 5-7 минут, не перемешивая. Добавьте соль и перемешайте деревянной лопаткой. Готовьте 20-30 минут, мешая, пока лук не подрумянится.

Налейте пиво и доведите до кипения увеличив огонь. Сделайте огонь меньше и готовьте 2 минуты, пока жидкость немного не испарится. Залейте два вида бульона и жите пока закипит. Уменьшите огонь и варите 10 минут.

Хлеб порежьте крупными кубиками и положите на противень. Сбрызните оливковым маслом. Готовьте 10-15 минут. Достаньте из духовки и посыпьте натертым сыром. Снова поставьте в духовку на 3 минуты. Слегка охладите.

Посолите и поперчите суп. Разлейте по тарелкам, сверху выложите сухарики, посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.