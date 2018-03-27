Суп с курицей и лапшой

Рецепт приготовления супа на курином бульоне из свежих овощей и лапши! Прекрасный обед для всей семьи!

Ингредиенты

Оливковое масло

2 ст. л.

лук 1 шт чеснок

3 зубчика

морковь

2 шт сельдерей

2 стебля

тимьян

4 веточки

лавровый лист

1 шт куриный бульон

2 л яичная лапша

250 г курица (готовая)

250 г соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

лимон (сок)

1 шт петрушка

по вкусу

Рекомендуем к прочтению:

Воздушная запеканка без муки и манки.

Арбузный смузи

Узвар из свежих ягод и фруктов

Кофе по-испански

Мохито (алкогольный)

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Подогрейте масло в средней кастрюле. Положите порезанный лук и чеснок, порезанные кубиками морковь и сельдерей, лавровый лист. Варите, пока овощи не станут мягкими.

Налейте бульон и доведите до кипения. Положите лапшу и готовьте 5 минут, затем положите порезанную курицу и перемешайте. Готовьте еще 2 минуты. Налейте сок лимона, добавьте соль и перец по вкусу. Перед подачей украсьте петрушкой.

Приятный аппетит!