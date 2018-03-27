Суп с курицей и лапшой 

Рецепт приготовления супа на курином бульоне из свежих овощей и лапши! Прекрасный обед для всей семьи!
Ингредиенты
Оливковое масло
2 ст. л.
лук 1 шт чеснок
3 зубчика
морковь
2 шт сельдерей
2 стебля
тимьян
4 веточки
лавровый лист
1 шт куриный бульон
2 л яичная лапша
250 г курица (готовая)
250 г соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
лимон (сок)
1 шт петрушка
по вкусу
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Время готовки
45 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Подогрейте масло в средней кастрюле. Положите порезанный лук и чеснок, порезанные кубиками морковь и сельдерей, лавровый лист. Варите, пока овощи не станут мягкими.
Налейте бульон и доведите до кипения. Положите лапшу и готовьте 5 минут, затем положите порезанную курицу и перемешайте. Готовьте еще 2 минуты. Налейте сок лимона, добавьте соль и перец по вкусу. Перед подачей украсьте петрушкой.
Приятный аппетит!