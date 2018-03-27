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Пожар на кухне
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Пожар на кухне 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты, сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. В случае, если ситуация вышла из под контроля, незамедлительно покидайте квартиру и звоните 101.
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