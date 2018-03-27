Тайский суп с креветками и рисовой лапшой 

Как приготовить тайский супчик с креветками, рисовой лапшой и карри? Мы предлагаем вам простой рецепт вкусного супа для всей семьи!
Ингредиенты
Креветки (очищенные)
500 г чеснок
2 зубчика
лук 1 шт морковь
2 шт зеленый лук по вкусу
кинза
по вкусу
куриный бульон
1 л кокосовое молоко
400 мл порошок карри
2 ч. л.
рыбный соус
3 ст. л.
тертый имбирь
1 ч. л.
сок лайма
2 ст. л.
рисовая лапша
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Время готовки
45 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Тайская
Способ приготовления
Подогрейте 2 столовые ложки масла в кастрюле. Положите порезанный лук и чеснок, готовьте 3-4 минуты. Положите натертую морковь и готовьте до готовности.
Сварите рисовую лапшу по инструкции на упаковке.
К овощам налейте бульон, рыбный соус, карри и имбирь. Доведите до кипения и сделайте огонь меньше. Положите креветки и готовьте 4 минуты.
Налейте сок лайма, кокосовое молоко и измельченную кинзу. Положите готовую лапшу и готовьте еще 5-7 минут. При подаче посыпьте зеленым луком и украсьте ломтиками лайма.
Приятного аппетита!