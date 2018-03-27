Тайский суп с креветками и рисовой лапшой

Как приготовить тайский супчик с креветками, рисовой лапшой и карри? Мы предлагаем вам простой рецепт вкусного супа для всей семьи!

Ингредиенты

Креветки (очищенные)

500 г чеснок

2 зубчика

лук 1 шт морковь

2 шт зеленый лук по вкусу

кинза

по вкусу

куриный бульон

1 л кокосовое молоко

400 мл порошок карри

2 ч. л.

рыбный соус

3 ст. л.

тертый имбирь

1 ч. л.

сок лайма

2 ст. л.

рисовая лапша

250 г Рекомендуем к прочтению:

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Время готовки

45 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Тайская

Способ приготовления

Подогрейте 2 столовые ложки масла в кастрюле. Положите порезанный лук и чеснок, готовьте 3-4 минуты. Положите натертую морковь и готовьте до готовности.

Сварите рисовую лапшу по инструкции на упаковке.

К овощам налейте бульон, рыбный соус, карри и имбирь. Доведите до кипения и сделайте огонь меньше. Положите креветки и готовьте 4 минуты.

Налейте сок лайма, кокосовое молоко и измельченную кинзу. Положите готовую лапшу и готовьте еще 5-7 минут. При подаче посыпьте зеленым луком и украсьте ломтиками лайма.

Приятного аппетита!