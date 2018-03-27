Ещё
Как сделать мелирование в домашних условиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать мелирование в домашних условиях 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Одним из трендов модного окрашивания является мелирование. Это может полностью преобразить внешность любой модницы. Данную технику используют многие звезды мирового масштаба. Благодаря мелированию волосы будут переливаться естественными цветами. Мелирование можно сделать не только в салоне, но и дома самостоятельно. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что есть много разновидностей мелирования. Сложные виды окрашивания может сделать только профессионал. Для самостоятельного окрашивания понадобится 1. Накидка для шеи и плеч. 2. Зажимы, к примеру, крабы. 3. Не металлическая расческа. 4. Емкость для приготовления смеси. 5. Перчатки и кисточка. Также следует приобрести краску для мелирования подходящего оттенка. Также дополнительно нужно купить специализированную фольгу для окрашивания. Вместо фольги можно использовать пергаментную бумагу либо шапочку с дырочками. Первый способ окрашивания предусматривает использование фольги. Такой метод подойдет для длинных прядей. При применении простой фольги, надо заранее отрезать ее на полоски. Ширина полосок должна составлять 10 см. Для первого самостоятельного окрашивания следует использовать фольгу для мелирования. Техника окрашивания такова 1. Для начала надо расчесать волосы и сделать ровный пробор на 8 секций. Каждая прядь закрепляется зажимом. 2. Окрашивание надо начать с нижней затылочной стороны или с макушки. 3. Прядь волос для окрашивания отделяют расческой. Прядь должна быть тонкой. Волосы кладут на фольгу. 4. На волосы наносится приготовленная эмульсия при помощи кисточки. При мелировании с корня надо сделать отступ в 1 см. так краска не растечется. 5. Далее окрашенные волосы заворачивают в фольгу. 6. Смесь держится на волосах определенное время, в зависимости от получения желаемого оттенка. Для получения яркого окрашивания смесь нужно держать 15 минут. Для получения темного оттенка понадобится 50 минут. 7. После окрашивания надо аккуратно снять и смыть краску. В конце на волосы наносится бальзам или лечебная маска. Для девушек с короткими локонами подойдет окрашивание с использованием специальной шапочки. Такая шапка очень удобна и практически не сползает с головы. Для окрашивания шапочку одевают на голову. Тонкие пряди волос надо вытаскивать из отверстия кончиком гребешка или крючком. Смесь подготавливается по руководству на этикетке. Локоны красятся с помощью плоской кисти. Для мягкого перехода между цветами при ополаскивании надо использовать шампунь для окрашивания или оттеночный тоник. Ранее эксперты рассказали о разных видах окрашивания.
МедикФорум: последние новости
Ученые: есть меньше соли не имеет смысла Медики назвали необычную причину лишнего веса Самые простые способы вернуть губам привычный цвет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принц Гарри и Меган Маркл готовы стать родителями4
Синди Кроуфорд показала редкое семейное фото
Блюда, которые могут храниться почти вечно5
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня4
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение