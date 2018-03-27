Как сделать мелирование в домашних условиях

Одним из трендов модного окрашивания является мелирование. Это может полностью преобразить внешность любой модницы. Данную технику используют многие звезды мирового масштаба. Благодаря мелированию волосы будут переливаться естественными цветами. Мелирование можно сделать не только в салоне, но и дома самостоятельно. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что есть много разновидностей мелирования. Сложные виды окрашивания может сделать только профессионал. Для самостоятельного окрашивания понадобится 1. Накидка для шеи и плеч. 2. Зажимы, к примеру, крабы. 3. Не металлическая расческа. 4. Емкость для приготовления смеси. 5. Перчатки и кисточка. Также следует приобрести краску для мелирования подходящего оттенка. Также дополнительно нужно купить специализированную фольгу для окрашивания. Вместо фольги можно использовать пергаментную бумагу либо шапочку с дырочками. Первый способ окрашивания предусматривает использование фольги. Такой метод подойдет для длинных прядей. При применении простой фольги, надо заранее отрезать ее на полоски. Ширина полосок должна составлять 10 см. Для первого самостоятельного окрашивания следует использовать фольгу для мелирования. Техника окрашивания такова 1. Для начала надо расчесать волосы и сделать ровный пробор на 8 секций. Каждая прядь закрепляется зажимом. 2. Окрашивание надо начать с нижней затылочной стороны или с макушки. 3. Прядь волос для окрашивания отделяют расческой. Прядь должна быть тонкой. Волосы кладут на фольгу. 4. На волосы наносится приготовленная эмульсия при помощи кисточки. При мелировании с корня надо сделать отступ в 1 см. так краска не растечется. 5. Далее окрашенные волосы заворачивают в фольгу. 6. Смесь держится на волосах определенное время, в зависимости от получения желаемого оттенка. Для получения яркого окрашивания смесь нужно держать 15 минут. Для получения темного оттенка понадобится 50 минут. 7. После окрашивания надо аккуратно снять и смыть краску. В конце на волосы наносится бальзам или лечебная маска. Для девушек с короткими локонами подойдет окрашивание с использованием специальной шапочки. Такая шапка очень удобна и практически не сползает с головы. Для окрашивания шапочку одевают на голову. Тонкие пряди волос надо вытаскивать из отверстия кончиком гребешка или крючком. Смесь подготавливается по руководству на этикетке. Локоны красятся с помощью плоской кисти. Для мягкого перехода между цветами при ополаскивании надо использовать шампунь для окрашивания или оттеночный тоник. Ранее эксперты рассказали о разных видах окрашивания.